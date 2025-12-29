Thuram non è più intoccabile nell'Inter di Chivu? Pio Esposito avanza e Bonny scalpita, come possono cambiare le gerarchie in attacco

Intervistato da Sky Sport nel post gara, Pio Esposito ha sottolineato l’importanza delle scelte corrette in campo, spiegando che nell’azione del goal la priorità era servire Lautaro, libero davanti alla porta.

"Specializzato negli assist a Lautaro? A prescindere dal goal o dall'assist cerco sempre di fare la scelta giusta, oggi la scelta giusta era servire lui che era da solo davanti alla porta".

L’attaccante ha sottolineato l’importanza della vittoria:

"La vittoria è importantissima, soprattutto perché arrivata in un campo difficilissimo. E' una vittoria che vale tanto. Mi è capitata subito una palla decisiva e ho avuto la fortuna che l'avversario ha sbagliato dandomi la palla sui piedi, ho cercato subito Lautaro ed è andata bene. In questi mesi Lauti mi ha dato un po' di palle ma non sono riuscito a metterle dentro io. Sono sicuro che ne arriveranno. Passare in così poco tempo dalla Serie B a questo livello era difficile da credere fino a qualche mese fa. Sono contento e non voglio accontentarmi, lavoro ogni giorno".

Pio ha ricordato la crescita personale, i goal che gli hanno dato consapevolezza e l’importanza di allenarsi ogni giorno accanto a giocatori come Lautaro e Thuram, dai quali continua ad apprendere.

"La Nazionale? I goal mi hanno dato consapevolezza, sono stati importanti. Avere 2 attaccanti così davanti è importantissimo a prescindere dal fatto che certe volte si possa giocare meno. Non credo di aver giocato poco per il livello in cui sono al primo anno. Cerco di apprendere tutti i giorni in allenamento da Lautaro e Thuram".