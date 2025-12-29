Thuram non è più intoccabile nell'Inter di Chivu? Pio Esposito avanza e Bonny scalpita, come possono cambiare le gerarchie in attacco

L’Inter espugna Bergamo battendo l’Atalanta 1-0 nel match valido per la diciassettesima giornata di Serie A grazie alla rete di Lautaro Martinez nella ripresa.
Un successo pesante nella corsa stagionale, che consente ai nerazzurri di Chivu di chiudere in vetta alla classifica il 2025, ma anche una partita che apre riflessioni profonde sulle gerarchie offensive nerazzurre.
La gara del New Balance Stadium ha messo in luce la crescita di Pio Esposito, autore dell’assist decisivo a pochi secondi dall’ingresso in campo, e rilanciato il dibattito sul ruolo di Marcus Thuram, apparso meno incisivo e sostituito da Cristian Chivu in un momento chiave del match, poco dopo l'ora di gioco e sul risultato bloccato sullo 0-0.