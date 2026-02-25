Thuram in lacrime dopo il cambio in Juventus-Galatasaray: consolato in panchina dai compagni

La gara di Thuram si è conclusa poco dopo al 77', quando Spalletti ha inserito Adzic per dare un'impronta ancor più offensiva alla squadra in vista del forcing finale.

Thuram, visibilmente arrabbiato con sé stesso, ha preso a calci un po' tutto prima di sedersi in panchina e, come riportato da 'Amazon Prime Video', scoppiare in lacrime e rammaricarsi per ciò che poteva essere e non è stato.

"Dovevo fare goal, dovevo fare goal".

Il transalpino è stato subito consolato dai compagni.