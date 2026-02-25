Thuram in lacrime dopo il cambio in Juventus-Galatasaray: consolato in panchina dai compagni

Serata pirotecnica all'Allianz Stadium, dove la Juventus è impegnata nel ritorno del playoff di Champions League contro il Galatasaray.
Obiettivo rimonta per i bianconeri, battuti nettamente in Turchia col risultato di 5-2 all'andata: grande risposta davanti al proprio pubblico degli uomini di Spalletti, capaci di strappare i supplementari grazie al 3-0 maturato al termine dei tempi regolamentari.
Tra i protagonisti anche Khephren Thuram, la cui gara è terminata anzitempo: richiamato in panchina, il figlio d'arte non ha nascosto la frustrazione per una grande chance sprecata prima del cambio.