Thuram JuventusGetty Images
Vittorio Rotondaro

Thuram in lacrime dopo il cambio in Juventus-Galatasaray: consolato in panchina dai compagni

Thuram sbaglia un goal a tu per tu col portiere e si dispera in panchina: i compagni lo consolano prima del 3-0 di McKennie.

Serata pirotecnica all'Allianz Stadium, dove la Juventus è impegnata nel ritorno del playoff di Champions League contro il Galatasaray.

Obiettivo rimonta per i bianconeri, battuti nettamente in Turchia col risultato di 5-2 all'andata: grande risposta davanti al proprio pubblico degli uomini di Spalletti, capaci di strappare i supplementari grazie al 3-0 maturato al termine dei tempi regolamentari.

Tra i protagonisti anche Khephren Thuram, la cui gara è terminata anzitempo: richiamato in panchina, il figlio d'arte non ha nascosto la frustrazione per una grande chance sprecata prima del cambio.

  • OCCASIONE FALLITA

    Sul risultato di 2-0, il centrocampista francese si è prodotto in un bello spunto personale che ha seminato il panico all'interno dell'area turca: slalom gigante seguito dal pallonetto scoccato a tu per tu col portiere Cakir.

    Mira alta per l'ex Nizza, disperato e consapevole dell'occasione gettata alle ortiche in un momento cruciale dell'incontro.

  • LA SOSTITUZIONE E LE LACRIME

    La gara di Thuram si è conclusa poco dopo al 77', quando Spalletti ha inserito Adzic per dare un'impronta ancor più offensiva alla squadra in vista del forcing finale.

    Thuram, visibilmente arrabbiato con sé stesso, ha preso a calci un po' tutto prima di sedersi in panchina e, come riportato da 'Amazon Prime Video', scoppiare in lacrime e rammaricarsi per ciò che poteva essere e non è stato.

    "Dovevo fare goal, dovevo fare goal".

    Il transalpino è stato subito consolato dai compagni.

  • DALLA DISPERAZIONE ALLA GIOIA

    La rabbia è durata circa cinque minuti, il tempo trascorso prima del 3-0 a firma di McKennie: una rete che ha risollevato il morale di Thuram, scattato in piedi per festeggiare con tutti i compagni.

