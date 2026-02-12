Getty
Thomas Tuchel prolunga la sua permanenza in Inghilterra e firma un nuovo contratto fino al 2028
Tuchel firma un nuovo contratto con l'Inghilterra fino al 2028
L'ex allenatore del Chelsea, del Bayern Monaco e del Paris Saint-Germain Tuchel ha assunto la guida dell'Inghilterra nel gennaio 2025, dopo aver accettato l'incarico alcuni mesi prima. Il suo contratto iniziale era relativamente breve e lo avrebbe visto completare un ciclo di Coppa del Mondo.
La qualificazione alle finali del 2026 è stata ottenuta senza intoppi e i Three Lions sono considerati tra i favoriti per la conquista del titolo mondiale sul suolo nordamericano. Tuchel ha il compito di porre fine a 60 anni di sofferenza internazionale per la nazionale maschile inglese e ha ora firmato con i Three Lions fino al 2028.
- Getty Images Sport
Tuchel accostato a Man Utd, Tottenham e Real Madrid
Tuttavia, sono state sollevate domande sul suo futuro prima ancora che abbia conquistato il primo trofeo e si è ipotizzato un suo ritorno all'allenamento in patria. Il 52enne è tra i nomi che sarebbero stati presi in considerazione dal Manchester United, che si appresta a nominare un successore permanente di Ruben Amorim, con Michael Carrick che per ora è alla guida ad interim dei Red Devils.
Anche il Tottenham, che ha licenziato Thomas Frank, sarebbe interessato, mentre il Real Madrid è un'altra squadra di peso che attualmente lavora con un allenatore ad interim, con Alvaro Arbeloa che ha sostituito Xabi Alonso. Ci si chiede se Pep Guardiola sarà ancora al Manchester City la prossima stagione e se Luis Enrique accetterà un nuovo contratto con il PSG.
La Federcalcio inglese è a conoscenza di queste voci e si è mossa per assicurarsi che Tuchel rimanga al timone, con un accordo fino agli Europei "in casa" del 2028 ormai firmato, sigillato e consegnato.
Tuchel si gode la vita nel calcio internazionale
Tuchel ha espresso la sua gioia per aver firmato il nuovo contratto. Ha dichiarato: "Sono molto felice e orgoglioso di prolungare la mia permanenza in Inghilterra. Non è un segreto per nessuno che finora ho amato ogni minuto trascorso lavorando con i miei giocatori e allenatori, e non vedo l'ora di guidarli ai Mondiali. È un'opportunità incredibile e faremo del nostro meglio per rendere orgoglioso il Paese.
Ho ricevuto così tanto sostegno da Mark, da tutti i miei colleghi della FA e dai tifosi ovunque io vada che non ho esitato quando mi è stato chiesto di continuare a svolgere questo lavoro da sogno. EURO 2028 sarà un torneo molto speciale e come allenatore non c'è niente di meglio che competere con i migliori sul palcoscenico più grande possibile".
Il CEO della Federcalcio inglese Mark Bullingham ha aggiunto: "Sono lieto che Thomas abbia deciso di rimanere con noi fino agli Europei del 2028. Era la persona giusta per questo lavoro quando si è unito a noi per la campagna mondiale e ha solo rafforzato la sua reputazione durante le qualificazioni. Sappiamo che i giocatori lo sostengono e l'affiatamento all'interno del gruppo è sotto gli occhi di tutti.
"Non c'è semplicemente nessun candidato migliore nel mondo del calcio. Con la sua esperienza nelle partite importanti, la sua conoscenza e la sua passione, offre alla squadra le migliori possibilità di successo, quest'estate e con gli Europei, evento unico in una generazione, che si terranno in questo Paese tra due anni.
"In Thomas, Anthony e tutta la squadra abbiamo un mix perfetto di allenatori inglesi ed esperienza internazionale. Il loro obiettivo principale rimane quello di fare il meglio possibile quest'estate e, assicurandoci il loro impegno per il 2028, abbiamo eliminato la potenziale distrazione delle rinegoziazioni contrattuali durante il torneo".
- Getty Images Sport
Sorteggio della Nations League e corsa ai Mondiali: l'Inghilterra nel 2026
Giovedì sarà presente al sorteggio della Nations League a Bruxelles. L'Inghilterra è nel terzo girone e sarà abbinata a una delle teste di serie: Portogallo, Francia, Spagna o Germania. La competizione avrà inizio a settembre, mentre le finali si terranno la prossima estate.
Il Times sostiene che "vincere è una delle ambizioni dell'Inghilterra e volere Tuchel alla guida della squadra è un altro fattore che la FA sta prendendo in considerazione". Tuttavia, "sarà giudicato in base ai suoi risultati nei tornei più importanti, in particolare nella Coppa del Mondo". L'Inghilterra ha in programma delle amichevoli con Uruguay e Giappone a marzo.
Affronterà poi la Nuova Zelanda e il Costa Rica nelle partite pre-Mondiali che si terranno in Florida, prima di trasferirsi in un campo di allenamento a Kansas City. La sua corsa al titolo mondiale inizierà il 17 giugno a Dallas contro la Croazia, rivale del Gruppo L. Il 23 giugno affronterà il Ghana a Boston e quattro giorni dopo il Panama nel New Jersey.
Tradotto automaticamente da GOAL-e
