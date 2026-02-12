Thomas Tuchel prolunga la sua permanenza in Inghilterra e firma un nuovo contratto fino al 2028

Tuttavia, sono state sollevate domande sul suo futuro prima ancora che abbia conquistato il primo trofeo e si è ipotizzato un suo ritorno all'allenamento in patria. Il 52enne è tra i nomi che sarebbero stati presi in considerazione dal Manchester United, che si appresta a nominare un successore permanente di Ruben Amorim, con Michael Carrick che per ora è alla guida ad interim dei Red Devils.

Anche il Tottenham, che ha licenziato Thomas Frank, sarebbe interessato, mentre il Real Madrid è un'altra squadra di peso che attualmente lavora con un allenatore ad interim, con Alvaro Arbeloa che ha sostituito Xabi Alonso. Ci si chiede se Pep Guardiola sarà ancora al Manchester City la prossima stagione e se Luis Enrique accetterà un nuovo contratto con il PSG.

La Federcalcio inglese è a conoscenza di queste voci e si è mossa per assicurarsi che Tuchel rimanga al timone, con un accordo fino agli Europei "in casa" del 2028 ormai firmato, sigillato e consegnato.