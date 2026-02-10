Thomas Frank - è finita! Il Tottenham rischia la retrocessione sotto la guida dell'allenatore danese e deve apportare cambiamenti radicali in tutto il club prima che sia troppo tardi.

Frank al Brentford aveva una reputazione che ora ti fissa in modo paradossale e contraddittorio. Era estremamente popolare tra i tifosi dei Bees e cercava di instaurare un legame personale con loro e con i suoi giocatori, ma era ancora più famoso per il modo in cui lui e il club utilizzavano i dati per prendere le loro decisioni. In generale, Frank predicava una politica del "mai troppo in alto e mai troppo in basso", applicata al meglio dalla sua convinzione che lui e la sua squadra dovessero provare l'emozione di un determinato risultato per un massimo di 24 ore.

Negli ultimi anni, altre sei grandi squadre hanno guardato Frank con ammirazione, con Chelsea e Manchester United che lo hanno persino intervistato. Prima o poi, avremmo scoperto come Frank si sarebbe comportato in un club sotto i riflettori più abbaglianti. In realtà ha ceduto alla sua prima prova: una conferenza stampa di apertura con una sala stampa gremita a luglio.

"Come ho detto allo staff il primo giorno qui, vi prometto una cosa, una cosa è certa al 100%: perderemo delle partite di calcio", ha detto Frank, cercando di moderare le aspettative. "Non ho mai visto una squadra che non perda nessuna partita di calcio. C'è l'Arsenal, che non possiamo menzionare... Quindi ho commesso il mio primo errore da principiante! Poi c'è il Preston [nel 1889], e queste sono le uniche due squadre".

Non solo Frank era arrivato con un atteggiamento opposto a quello dei sognatori che lo avevano preceduto, come Postecoglou e Mauricio Pochettino, ma aveva anche commesso un "errore da principiante", come lui stesso ha ammesso, elogiando i rivali dell'Arsenal. Questo è diventato un tema ricorrente nel corso della stagione e ha persino contagiato i tifosi dei Gunners, che ora cantano che Frank è un "membro silver", uno dei vari livelli di appartenenza ufficiale all'Arsenal. È da tempo un ammiratore di Mikel Arteta, che ironicamente ha indotto molti club d'élite a pensare che tutti gli allenatori meritino una o due stagioni per avviare il loro "processo". Non c'è nemmeno bisogno di approfondire la questione del "cup-gate".

Frank godeva di un consenso unanime al Brentford e la costante buona stampa del club gli ha permesso di non cadere mai in disgrazia come invece è successo da quando è allenatore degli Spurs. Che si tratti di dire "chi è Eberechi Eze?" in riferimento al loro fallito tentativo di acquisto estivo prima che segnasse una tripletta contro di loro con l'Arsenal, di cercare di far passare la loro incapacità di ingaggiare Antoine Semenyo, destinato al Manchester City, come un segno di ambizione, o della sua nuova trovata di dire che se gli Spurs giocassero come fanno quando sono sotto di 2-0 vincerebbero più partite, Frank è stato un incubo dal punto di vista delle pubbliche relazioni.

La disapprovazione dei tifosi degli Spurs nei confronti di Frank è cresciuta rapidamente da novembre, quando sono stati battuti nettamente dall'Arsenal e dai rivali londinesi del Chelsea. Ora viene regolarmente fischiato nelle partite in trasferta, mentre i giocatori ricevono applausi. Quando Frank ha detto che quelli che hanno fischiato il portiere Guglielmo Vicario dopo il suo errore in un'altra sconfitta contro il Fulham non erano "veri tifosi del Tottenham", è stato difficile immaginare una via d'uscita per lui. Per i tifosi degli Spurs è già abbastanza grave dover pagare i prezzi più alti in assoluto nel mondo del calcio per vedere la loro squadra.

Durante e dopo la sconfitta in casa del mese scorso contro il West Ham, in difficoltà, i tifosi del Tottenham hanno intonato "domani mattina sarai licenziato" rivolgendosi al danese. Nessun allenatore degli Spurs è mai stato così impopolare. Persino la leggenda dell'Arsenal George Graham ha vinto almeno la Coppa di Lega.