Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Tottenham Thomas Frank relegation GFXGOAL

Thomas Frank - è finita! Il Tottenham rischia la retrocessione sotto la guida dell'allenatore danese e deve apportare cambiamenti radicali in tutto il club prima che sia troppo tardi.

Il Tottenham Hotspur occupa il 15° posto nella classifica della Premier League. Ha solo sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Zero vittorie in otto partite nazionali nel 2026. Le prossime due partite saranno contro squadre contro cui non ha un recente passato positivo, il Newcastle e l'Arsenal. Eppure sembra che nel club non ci sia grande allarme per il fatto che questa stagione potrebbe benissimo finire in un disastro.

Pubblicità

Per il secondo anno consecutivo, gli Spurs rischiano di finire nella parte bassa della classifica. Nel 2024-25 sono stati risparmiati dalla retrocessione perché le tre squadre retrocesse non erano chiaramente all'altezza di lottare per la sopravvivenza, ma ora la Premier League è una realtà completamente diversa.

Tante cose sono andate storte al Tottenham per permettere che ciò accadesse. Sono passati sette anni dalla loro prima finale di Champions League e poco più di sei mesi dalla vittoria dell'Europa League, eppure il club è caduto nella instabilità e nel caos.

Ci sono molti cambiamenti e correzioni necessari nella metà lilywhite del nord di Londra, a cominciare dalla panchina con l'allenatore Thomas Frank.

  • FBL-ENG-PR-BRENTFORD-MAN UTDAFP

    Il peggior allenatore nella storia delle "sei grandi"

    Partiamo dai fatti e dai freddi numeri. Dal 2010, nessun allenatore di una delle sei grandi squadre (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United o Tottenham) che abbia guidato la squadra per almeno 10 partite ha registrato una percentuale di vittorie o un totale di punti per partita peggiore di quella di Frank.

    Con 1,16 punti a partita - 29 su 25 partite, che si estrapolano a 44 su una stagione di 38 partite - la media di Frank è peggiore di quella di Ruben Amorim al Manchester United (1,23), Roy Hodgson al Liverpool (1,25) e Graham Potter al Chelsea (1,27). Persino Nuno Espirito Santo, nelle sue 10 partite di Premier League con gli Spurs, ha ottenuto una media relativamente buona di 1,5.

    Quando Frank è stato nominato, il CEO Vinai Venkatesham e l'allora presidente Daniel Levy hanno affermato che il danese ha ottenuto un punteggio elevato rispetto agli altri candidati per sostituire Ange Postecoglou. Venkatesham ha dichiarato: "Abbiamo condotto un processo davvero molto accurato e veloce. Abbiamo definito 10 caratteristiche che riteniamo importanti per essere un manager di successo al Tottenham Hotspur. Abbiamo analizzato in modo molto dettagliato, attraverso il nostro staff tecnico guidato da Johan [Lange, direttore sportivo], più di 30 candidati.

    Abbiamo stilato una lista di candidati, abbiamo dedicato molto tempo alla sua valutazione e Thomas era senza dubbio il candidato numero uno. Non potrei essere più entusiasta di averlo nel club. Concordo con tutto ciò che Daniel ha detto sulle sue caratteristiche. Personalmente, una delle cose che mi entusiasma di più è che è un eccellente formatore di giovani giocatori. Non vedo l'ora di vedere cosa riuscirà a fare con la rosa che abbiamo qui".

    Certo, l'arrivo di Frank dal Brentford era stato ampiamente considerato una scelta sensata, anche se poco entusiasmante, al momento. Tuttavia, la situazione è peggiorata terribilmente e il club sembra ancora aggrapparsi ai sentimenti dell'estate scorsa, quando ormai non sembrano più rilevanti.

    • Pubblicità
  • Tottenham Hotspur v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Nessuna connessione

    Frank al Brentford aveva una reputazione che ora ti fissa in modo paradossale e contraddittorio. Era estremamente popolare tra i tifosi dei Bees e cercava di instaurare un legame personale con loro e con i suoi giocatori, ma era ancora più famoso per il modo in cui lui e il club utilizzavano i dati per prendere le loro decisioni. In generale, Frank predicava una politica del "mai troppo in alto e mai troppo in basso", applicata al meglio dalla sua convinzione che lui e la sua squadra dovessero provare l'emozione di un determinato risultato per un massimo di 24 ore.

    Negli ultimi anni, altre sei grandi squadre hanno guardato Frank con ammirazione, con Chelsea e Manchester United che lo hanno persino intervistato. Prima o poi, avremmo scoperto come Frank si sarebbe comportato in un club sotto i riflettori più abbaglianti. In realtà ha ceduto alla sua prima prova: una conferenza stampa di apertura con una sala stampa gremita a luglio.

    "Come ho detto allo staff il primo giorno qui, vi prometto una cosa, una cosa è certa al 100%: perderemo delle partite di calcio", ha detto Frank, cercando di moderare le aspettative. "Non ho mai visto una squadra che non perda nessuna partita di calcio. C'è l'Arsenal, che non possiamo menzionare... Quindi ho commesso il mio primo errore da principiante! Poi c'è il Preston [nel 1889], e queste sono le uniche due squadre".

    Non solo Frank era arrivato con un atteggiamento opposto a quello dei sognatori che lo avevano preceduto, come Postecoglou e Mauricio Pochettino, ma aveva anche commesso un "errore da principiante", come lui stesso ha ammesso, elogiando i rivali dell'Arsenal. Questo è diventato un tema ricorrente nel corso della stagione e ha persino contagiato i tifosi dei Gunners, che ora cantano che Frank è un "membro silver", uno dei vari livelli di appartenenza ufficiale all'Arsenal. È da tempo un ammiratore di Mikel Arteta, che ironicamente ha indotto molti club d'élite a pensare che tutti gli allenatori meritino una o due stagioni per avviare il loro "processo". Non c'è nemmeno bisogno di approfondire la questione del "cup-gate".

    Frank godeva di un consenso unanime al Brentford e la costante buona stampa del club gli ha permesso di non cadere mai in disgrazia come invece è successo da quando è allenatore degli Spurs. Che si tratti di dire "chi è Eberechi Eze?" in riferimento al loro fallito tentativo di acquisto estivo prima che segnasse una tripletta contro di loro con l'Arsenal, di cercare di far passare la loro incapacità di ingaggiare Antoine Semenyo, destinato al Manchester City, come un segno di ambizione, o della sua nuova trovata di dire che se gli Spurs giocassero come fanno quando sono sotto di 2-0 vincerebbero più partite, Frank è stato un incubo dal punto di vista delle pubbliche relazioni.

    La disapprovazione dei tifosi degli Spurs nei confronti di Frank è cresciuta rapidamente da novembre, quando sono stati battuti nettamente dall'Arsenal e dai rivali londinesi del Chelsea. Ora viene regolarmente fischiato nelle partite in trasferta, mentre i giocatori ricevono applausi. Quando Frank ha detto che quelli che hanno fischiato il portiere Guglielmo Vicario dopo il suo errore in un'altra sconfitta contro il Fulham non erano "veri tifosi del Tottenham", è stato difficile immaginare una via d'uscita per lui. Per i tifosi degli Spurs è già abbastanza grave dover pagare i prezzi più alti in assoluto nel mondo del calcio per vedere la loro squadra.

    Durante e dopo la sconfitta in casa del mese scorso contro il West Ham, in difficoltà, i tifosi del Tottenham hanno intonato "domani mattina sarai licenziato" rivolgendosi al danese. Nessun allenatore degli Spurs è mai stato così impopolare. Persino la leggenda dell'Arsenal George Graham ha vinto almeno la Coppa di Lega.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-ENG-PR-BURNLEY-TOTTENHAMAFP

    Nessuno stile né sostanza

    Le principali questioni tattiche relative all'idoneità di Frank per il Tottenham riguardavano il suo stile di gioco preferito. Quando il Brentford militava in Championship, giocava effettivamente in modo aggressivo e con stile, ma questo accadeva più di cinque anni fa e non era certo che quelle tattiche funzionassero a un livello più alto, il che è forse in parte il motivo per cui Frank ha optato per un approccio più conservativo dopo la promozione nel 2021.

    Il suo Brentford ha sempre dato il meglio di sé quando giocava in transizione e in contropiede, ed è per questo che è riuscito così spesso a sconfiggere le élite della Premier League. Ma il Tottenham non è mai sembrato una minaccia offensiva costante sotto la guida di Frank, indipendentemente dall'avversario o dal piano di gioco.

    L'unica cosa positiva che Frank può vantare a questo proposito è che il Brentford era un ottimo reclutatore che lavorava in un ambiente che permetteva ai giocatori di crescere e prosperare. Il Tottenham, invece, è sottoposto a una pressione incessante e ha fatto un pasticcio nel tentativo di ricostruire il proprio attacco senza Harry Kane e Son Heung-min. Parte del problema è l'allenatore, parte è il personale. Gli infortuni di lunga durata di Dejan Kulusevski e James Maddison hanno anche, in tutta onestà, privato Frank dei due migliori registi e creatori di gioco della squadra per tutta la stagione.

    Ma i problemi vanno comunque oltre la linea d'attacco. Gli Spurs sono ancora facili da affrontare nonostante si siano liberati della linea alta di Postecoglou. Non riescono a controllare le partite perché tutti i loro centrocampisti, quelli che sono arrivati in forma all'inizio della stagione, sono del tipo box-to-box. I giocatori non sembrano voler correre i rischi che avrebbero corso 12 mesi fa. Mentre il Brentford aveva una tattica chiara per attaccare dagli spazi larghi verso l'interno man mano che avanzava sul campo, i giocatori del Tottenham sembrano spesso confusi in qualsiasi momento.

  • Brighton & Hove Albion v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Il problema Romero

    Cristian Romero ha fatto notizia la scorsa settimana per la sua frecciatina alla dirigenza del Tottenham per una finestra di mercato relativamente tranquilla a gennaio. Dopo essere uscito all'intervallo della partita terminata 2-2 contro il Manchester City a causa di un malessere, l'argentino ha scritto su Instagram: "Grande impegno da parte di tutti i miei compagni di squadra ieri, sono stati incredibili.

    Volevo essere disponibile per aiutarli anche se non mi sentivo bene, soprattutto perché avevamo solo 11 giocatori a disposizione - incredibile ma vero e vergognoso. Continueremo a presentarci e ad assumerci la responsabilità di ribaltare la situazione, lavorando sodo e restando uniti. Non mi resta che ringraziare tutti voi per essere lì e per sostenerci sempre, i tifosi, @spursofficial".

    Questa è stata la seconda volta in poche settimane che Romero sembrava prendere di mira la dirigenza degli Spurs. Dopo la sconfitta per 3-2 a Bournemouth, Romero ha dichiarato sui social media: "In momenti come questo, dovrebbero essere altre persone a farsi avanti per parlare, ma non lo fanno, come accade ormai da diversi anni. Si fanno vedere solo quando le cose vanno bene, per dire qualche bugia". Il post è stato successivamente modificato per rimuovere la parte relativa alle "bugie".

    Frank ha continuamente difeso Romero in pubblico per queste trasgressioni, ed era solo questione di tempo prima che questo rifiuto di condannare pubblicamente la cattiva disciplina del suo capitano arrivasse al culmine. Alcuni considerano il cartellino rosso dell'argentino nella sconfitta per 2-0 di sabato al Manchester United come severo, incoerente con l'arbitraggio della Premier League in questa stagione e basato sulla reputazione del difensore, ma è stato comunque un fallo degno di espulsione. Il Tottenham dovrà ora fare a meno del suo capitano per quattro partite cruciali.

    I tifosi si sono subito schierati con Romero per le sue critiche alla dirigenza. Dopotutto, gli Spurs hanno un enorme problema di responsabilità ed è rassicurante vedere qualcuno in una posizione di potere esprimere la propria opinione in questo modo. Detto questo, le scarse prestazioni di Romero durante la stagione sono state mascherate dai sei gol che ha segnato, e ha deluso ancora una volta la squadra con un impeto di rabbia. I vantaggi della sua qualità sono stati appena evidenti nelle ultime due campagne nazionali.

    Non ha la stoffa del capitano e, se il club riceverà un'offerta abbastanza allettante per lui la prossima estate, dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di venderlo. Romero semplicemente non vale la pena, nonostante il suo talento, e potrebbe anche andarsene come un martire con un ultimo colpo di scena a quelli che stanno ai piani alti.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Bournemouth v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Questioni a livello di consiglio di amministrazione

    Venkatesham ha trascorso 14 anni all'Arsenal, la squadra più odiata dal Tottenham, e quando nell'aprile 2025 è stato annunciato come nuovo amministratore delegato degli Spurs, la notizia ha suscitato grande scalpore, come era prevedibile per una nomina del genere nel consiglio di amministrazione di una squadra di calcio. A meno di un anno di distanza, molti tifosi degli Spurs hanno già deciso che Venkatesham ha fallito e che non avrebbe mai dovuto essere assunto, vista la sua storia all'Emirates Stadium.

    Il famigerato Levy è diventato un parafulmine per le critiche durante l'ultimo periodo dei suoi 24 anni come presidente del Tottenham. Ha supervisionato tutto, forse interferendo anche in reparti in cui non aveva alcun diritto di farlo, ma ha accettato e assorbito tutte le responsabilità e le critiche che ne sono derivate. "Daniel Levy, vattene dal nostro club" era un coro ricorrente dal 2023 fino alla sua definitiva partenza nel settembre 2025, e sicuramente non passerà molto tempo prima che Venkatesham debba affrontare un simile contraccolpo.

    Nel frattempo, il direttore sportivo Lange, nominato nel novembre 2023, raramente si è fatto amare dai tifosi a causa dei suoi risultati sul mercato, a dir poco incerti. Ecco l'elenco completo dei giocatori senior ingaggiati sotto la sua guida: Timo Werner, Radu Dragusin, Lucas Bergvall, Archie Gray, Dominic Solanke, Wilson Odobert, Yang Min-Hyeok, Antonin Kinsky, Kevin Danso, Mathys Tel, Kota Takai, Mohammed Kudus, Joao Palhinha, Mason Melia, Xavi Simons, Randal Kolo Muani, Conor Gallagher e Souza.

    Il compito di Lange è stato quello di cercare di garantire che il Tottenham fosse una destinazione privilegiata per i giovani talenti, ma spesso ha trascurato le esigenze della prima squadra. Recentemente è stato anche criticato per aver affermato di non voler fare acquisti affrettati a gennaio, anche se metà della rosa di Frank era fuori gioco per infortuni di medio-lungo termine e i risultati erano in caduta libera.

    "È importante che il club mantenga la disciplina e faccia del suo meglio per ingaggiare solo giocatori che possano aiutare la squadra ora o in futuro", ha dichiarato Lange ai canali del club dopo la chiusura del calciomercato. "È importante non farsi prendere dalla frenesia degli acquisti, perché di solito non porta a nulla di buono".

    Ebbene, ora i tifosi temono che la stagione non finirà bene perché la mancanza di acquisti potrebbe portare alla retrocessione.

    Frank ha approfittato della conferenza stampa di martedì per affermare che la colpa allo Spurs dovrebbe essere attribuita in modo equo, piuttosto che a una sola persona, quando è stato suggerito che Lange dovrebbe essere messo sotto esame.

    "Penso che, come nel mio caso, non sia mai solo una persona. Capisco che sia l'allenatore a ricevere la maggior parte delle critiche quando le cose non vanno bene e forse qualche elogio se le cose vanno bene. Fa parte del lavoro, quindi lo sapevo", ha detto Frank.

    "A mio parere, per quello che ho visto finora, non posso parlare di ciò che è successo prima, ovviamente ho ereditato una rosa e alcuni giocatori. Ma per come la vedo io e per come lavoriamo ora, facciamo le cose insieme. Quindi, nella finestra di mercato di settembre [estate], c'erano Fabio [Paratici] come consulente, Johan, Vinai, Daniel e io. Ora, in questa finestra, ci sono stati la famiglia Lewis, Vinai, Johan, Fabio e io. È sempre stato così, quindi siamo noi a farlo".

    Rimanere fedeli a Frank, e questo sentimento funziona anche al contrario, significa far credere che il club abbia una sorta di allineamento, che questa sia una stagione di transizione e che quindi ci si aspettino risultati mediocri. In realtà non è così intelligente come il club vuole far credere.

    Jamie Carragher una volta si è chiesto cosa fosse la "libertà" su un campo da calcio. "È fare una stupida finta e perdere la palla?", ha riflettuto. Allo stesso modo, cos'è una "stagione di transizione"? È perdere la maggior parte delle partite con un piagnucolio e insistere che va tutto bene perché non può andare peggio di così?

  • Tottenham Hotspur v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    La "parola con la R"

    Il Tottenham non è troppo grande per retrocedere. Non dovrebbero illudersi del contrario. Il loro calendario diventerà ancora più impegnativo quando riprenderanno la Champions League, dopo essere riusciti in qualche modo a finire quarti nella fase a gironi e ad assicurarsi il vantaggio di giocare in casa almeno negli ottavi di finale.

    Al momento della stesura di questo articolo, gli Spurs sono a pari merito con il Leeds United con 29 punti. Sono tre punti davanti al Nottingham Forest, diciassettesimo in classifica, e altri tre davanti al West Ham, diciottesimo. A questo punto, non è affatto impossibile che il Tottenham possa retrocedere in Championship, e il fatto che sia arrivato a questo punto è una condanna senza appello per tutti coloro che hanno avuto potere su uno dei club più ricchi del mondo.

    Frank è stato diplomaticamente evasivo quando gli è stato chiesto specificatamente della possibilità di retrocessione martedì: "Non c'è dubbio che siamo disperatamente desiderosi di vincere le partite. Disperatamente. Mi sto concentrando sulla partita di domani contro il Newcastle. È una grande opportunità contro una buona squadra. Questa è la cosa più importante".

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • United States Coach Mauricio Pochettino Press Conference After 2026 World Cup DrawGetty Images Sport

    L'ombra di Pochettino

    Un altro ostacolo che si è presentato questa settimana è stato Pochettino e la sua apparizione nel podcast High Performance di Jake Humphrey. Non è mai stato insolito per l'argentino accennare all'idea di un ritorno a Londra nord, ma data l'attuale situazione del club, sembra più che mai il momento giusto per fare gli occhi dolci agli Spurs.

    Alla domanda di Humphrey su quale club fosse più importante per lui e per il suo assistente di lunga data Jesus Perez, Pochettino ha risposto: "È molto semplice: il Tottenham. La gente per strada, i tifosi del Tottenham, dimostrano davvero amore e apprezzamento, e penso che sia per questo che è così speciale".

    Ha aggiunto: "Vincere l'Europa League, come ha fatto la squadra, è bello, ma non è abbastanza. Non è abbastanza competere per la Carabao Cup, la FA Cup, l'Europa League o la Conference League. È un club che dovrebbe essere, o deve essere, perché i tifosi si aspettano che sia in Champions League, che lotti per la Champions League, che cerchi di credere di poter vincere la Champions League e che lotti anche per la Premier League, credendo di poterla vincere".

    Una parte significativa dei tifosi del Tottenham accoglierebbe con favore un ritorno di Pochettino, e anche coloro che in precedenza erano contrari a tornare a una vecchia fiamma ora stanno cambiando idea, vista la situazione attuale. GOAL ha appreso che l'argentino vuole tornare, ma solo dopo la sua campagna mondiale come allenatore degli Stati Uniti.

    Quando Levy e ENIC hanno assunto il controllo degli Spurs nel 2001, hanno effettuato un cambio di gestione molto apprezzato dai tifosi, sostituendo la leggenda dell'Arsenal Graham con uno dei più grandi giocatori di sempre del Tottenham, Glenn Hoddle. Se il nuovo regime vuole almeno riportare l'armonia nel club, allora Pochettino, che è ben lungi dall'aver finito ai massimi livelli, darebbe una spinta immediata. La domanda principale a questo proposito potrebbe essere se considererebbe il lavoro altrettanto favorevolmente se la squadra fosse in Championship.

    In ogni caso, è estremamente improbabile che Frank possa mai diventare l'allenatore di cui il Tottenham ha bisogno. Gli Spurs non possono continuare a puntare su un progetto a lungo termine se i segnali a breve termine sono storicamente negativi. Anche l'inserimento di un allenatore ad interim, forse il nuovo assistente allenatore John Heitinga, potrebbe aiutare la squadra a migliorare le prestazioni e i risultati.

    Frank non è l'unico problema del Tottenham. Potrebbe anche non essere il problema più grave. Ma è quello che può essere sostituito più facilmente nella ricerca di una soluzione. Non si tratta di arrancare a metà classifica, ma di una questione di vita o di morte per la sopravvivenza in Premier League. Non è allarmismo dirlo.

    Tradotto automaticamente da GOAL-e

Premier League
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
0