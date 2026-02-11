Thomas Frank - è finita! Il Tottenham rischia la retrocessione nonostante l'esonero dell'allenatore e la necessità di ulteriori cambiamenti in tutto il club.

Venkatesham ha trascorso 14 anni all'Arsenal, la squadra più odiata dal Tottenham, e quando nell'aprile 2025 è stato annunciato come nuovo amministratore delegato degli Spurs, la notizia ha suscitato grande scalpore, come era prevedibile per una nomina del genere nel consiglio di amministrazione di una squadra di calcio. A meno di un anno di distanza, molti tifosi degli Spurs hanno già deciso che Venkatesham ha fallito e che non avrebbe mai dovuto essere assunto, vista la sua storia all'Emirates Stadium.
Il famigerato Levy è diventato un parafulmine per le critiche durante l'ultimo periodo dei suoi 24 anni come presidente del Tottenham. Ha supervisionato tutto, forse interferendo anche in reparti in cui non aveva alcun diritto di farlo, ma ha accettato e assorbito tutte le responsabilità e le critiche che ne sono derivate. "Daniel Levy, vattene dal nostro club" era un coro ricorrente dal 2023 fino alla sua definitiva partenza nel settembre 2025, e sicuramente non passerà molto tempo prima che Venkatesham debba affrontare un simile contraccolpo.
Nel frattempo, il direttore sportivo Lange, nominato nel novembre 2023, raramente si è fatto amare dai tifosi a causa dei suoi risultati sul mercato, a dir poco incerti. Ecco l'elenco completo dei giocatori senior ingaggiati sotto la sua guida: Timo Werner, Radu Dragusin, Lucas Bergvall, Archie Gray, Dominic Solanke, Wilson Odobert, Yang Min-Hyeok, Antonin Kinsky, Kevin Danso, Mathys Tel, Kota Takai, Mohammed Kudus, Joao Palhinha, Mason Melia, Xavi Simons, Randal Kolo Muani, Conor Gallagher e Souza.
Il compito di Lange è stato quello di cercare di garantire che il Tottenham fosse una destinazione privilegiata per i giovani talenti, ma spesso ha trascurato le esigenze della prima squadra. Recentemente è stato anche criticato per aver affermato di non voler fare acquisti affrettati a gennaio, anche se metà della rosa di Frank era fuori gioco per infortuni di medio-lungo termine e i risultati erano in caduta libera.
"È importante che il club mantenga la disciplina e faccia del suo meglio per ingaggiare solo giocatori che possano aiutare la squadra ora o in futuro", ha dichiarato Lange ai canali del club dopo la chiusura del calciomercato. "È importante non farsi prendere dalla frenesia degli acquisti, perché di solito non porta a nulla di buono".
Ebbene, ora i tifosi temono che la stagione non finirà bene perché la mancanza di acquisti potrebbe portare alla retrocessione.
Frank ha approfittato di quella che si è rivelata essere la sua ultima conferenza stampa pre-partita martedì per affermare che la colpa allo Spurs dovrebbe essere attribuita in modo equo, piuttosto che a una sola persona, quando è stato suggerito che Lange dovrebbe essere messo sotto esame.
"Penso che, come nel mio caso, non sia mai solo una persona. Capisco che sia l'allenatore a ricevere la maggior parte delle critiche quando le cose non vanno bene e forse qualche elogio se le cose vanno bene. Fa parte del lavoro, quindi lo sapevo", ha detto Frank.
"Per quanto mi riguarda, da quello che ho visto finora, non posso parlare di ciò che è successo prima, ovviamente ho ereditato una rosa e alcuni giocatori. Ma per come la vedo io e per come lavoriamo ora, facciamo le cose insieme. Quindi, nella finestra di mercato di settembre [estate], c'erano Fabio [Paratici] come consulente, Johan, Vinai, Daniel e io. Ora, in questa finestra, ci sono stati la famiglia Lewis, Vinai, Johan, Fabio e io. È sempre stato così, quindi siamo noi a farlo".
Rimanere fedeli a Frank, e questo sentimento funzionava anche al contrario, doveva dare l'impressione che il club avesse una sorta di allineamento, che questa fosse una stagione di transizione e quindi ci si aspettassero risultati deludenti. In realtà non è così intelligente come il club vuole far credere.
Jamie Carragher una volta si è chiesto cosa fosse la "libertà" su un campo da calcio. "È fare una stupida finta e perdere la palla?", ha riflettuto. Allo stesso modo, cos'è una "stagione di transizione"? È perdere la maggior parte delle partite con un piagnucolio e insistere che va tutto bene perché non può andare peggio di così?