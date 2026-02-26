Thierry Henry bacchetta l'Inter e Chivu: "Conta contro chi esci e come esci, il Como gioca il miglior calcio in Italia"

Bodo/Glimt agli ottavi, Inter eliminata ai playoff. Il doppio incontro degli spareggi ha visto il team norvegese riuscire a ribaltare i pronostici della vigilia, segnando cinque goal alla squadra di Chivu, subendone due: un cinque a due complessivo che mette in mostra quando il team di Knutsen abbia meritato il passaggio del turno, mentre quello italiano ha faticato enormemente in termini di cinismo e capacità di tramutare in goal le tante azioni offensive.
Della doppia prestazione dell'Inter si parlerà a lungo, con pochi elogi da parte di tifosi e addetti ai lavori nei confronti dei nerazzurri, giudicati spenti e prevedibili. Un discorso che ad esempio ha affrontato Thierry Henry, ex fuoriclasse dell'Arsenal e da tempo stimato opinionista.
Henry, negli ultimi anni anche allenatore, ha analizzato le gare dell'Inter senza usare giri di parole, specificando cosa non sia andato tra Bodo e Milano e di come la testa della Serie A sia stata raggiunta praticamente "di default".