Thierry Henry bacchetta l'Inter e Chivu: "Conta contro chi esci e come esci, il Como gioca il miglior calcio in Italia"

Henry, dagli studi di CBSm, crede che l'Inter sia stata alquanto prevedibile e che abbia alla fin fine sottovalutato il Bodo Glimt. Nel suo discorso c'è spazio anche per un elogio al Como, società di cui è azionista:

"Loro hanno giocato così contro il Dortmund, contro l’Atletico e anche stasera. Pensavo che una big, una con il grande nome, potesse dire: ‘Ci avete messo in imbarazzo a casa vostra, adesso vi facciamo vedere chi siamo'. E invece no. Quello che si è visto è esattamente cosa significa essere una squadra. L’Inter non è stata quella squadra. È stata molto lenta, prevedibile. Si capiva cosa stavano per fare. Nessuno saltava l’uomo, cross troppo anticipati, tutto leggibile".

"L’ho detto più volte: l’Inter è prima in Italia quasi “per default”. Ne parliamo da tempo. La squadra che oggi gioca il miglior calcio in Italia è il Como. Possiamo discutere di budget, di qualità della rosa, ma il momento attuale è questo. Purtroppo la situazione è chiara, le squadre italiane devono ritrovarsi".