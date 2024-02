Fermo da tre mesi causa infortunio, Thiaw ha giocato da subentrato contro il Rennes e da titolare in campionato: partita di rientro da dimenticare.

Dopo la Juventus, anche il Milan vede il suo sogno Scudetto sgretolato dopo lo stop del 25esimo turno. Il k.o rossonero all'U-Power di Monza non solo allontana ulteriormente i cugini meneghini, ma non porta neanche al sorpasso ai danni di Madama bianconera fermata sul pari a Verona.

Le due reti nel primo tempo ad opera di Pessina prima e Mota poi hanno spezzato le gambe ad un Milan apparso stanco e molle in difesa alla fine battuto per 4-2. Simbolo delle difficoltà nella retroguardia è stato sicuramente Malick Thiaw, al rientro dal lungo infortunio rimediato a fine novembre.

Fermo negli ultimi tre mesi per un complicato infortunio al bicipite femorale, Thiaw è tornato in gruppo negli scorsi giorni subentrando nella partita di Europa League contro il Rennes, per poi essere schierato da Pioli titolare contro il Monza. Il risultato? Non ancora al top e lontano dalla forma migliore, il centrale tedesco ha sbandato pericolosamente risultato il peggiore in campo.