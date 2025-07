Thiago Silva svela: "Ho parlato con Allegri prima di Inter-Fluminense, ci ha passato buone informazioni"

Inter vs Fluminense

Mondiale per Club

Il capitano dei brasiliani dopo la qualificazione ai quarti del Mondiale per Club: "Grazie a lui ho passato qualche informazione alla mia squadra".

Il Fluminense è ai quarti di finale del Mondiale per Club, l'Inter è eliminata. Al Bank of America Stadium di Charlotte, alla fine, è avvenuto ciò che in pochi avrebbero potuto immaginare alla vigilia.

Ai quarti, contro l'Al Hilal di Simone Inzaghi, va anche Thiago Silva. Che del Fluminense è simbolo, leader, capitano dall'alto della sua esperienza da quarantenne (41 a settembre), ben rappresentata da una prestazione di alto livello.

Thiago, in odore di derby avendo indossato la maglia del Milan dal gennaio del 2009 all'estate del 2012, ha parlato a DAZN al termine della partita. Con tanto di rivelazione sul dialogo avuto prima della gara contro l'Inter con Massimiliano Allegri.