L'eterno Thiago Silva sfida l'Inter dopo gli anni al Milan: a 40 anni il difensore del Fluminense è ancora un fattore

Inter-Fluminense sarà una partita al sapore di derby per Thiago Silva: il brasiliano protagonista anche al Mondiale per Club.

Nel terzo ottavo di finale del Mondiale per Club l'Inter affronta il Fluminense per accedere ai quarti; una sfida sulla carta dove i nerazzurri sono superiori e i favoriti anche se dovranno vedersela con un campione come Thiago Silva.

Il difensore brasiliano nonostante l'età (compirà 41 anni a settembre), rimane un giocatore importantissimo per il Fluminense come dimostrano i suoi numeri in questo Mondiale per Club, dove è addirittura il migliore della competizione in alcune statistiche.

Per Thiago Silva, recuperato e pronto a scendere in campo dal primo minuto, sarà una gara speciale visto anche gli anni passati alcome un derby per lui che con la maglia rossonera si è consacrato come uno dei difensori più forti al mondo.

Ecco i precedenti dell'ex rossonero quando ha incontrato l'Inter e i numeri che dimostrano che sia ancora un fattore positivo per il Flu.