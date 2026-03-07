Goal.com
FBL-EUR-C1-JUVENTUS-PSV EINDHOVENAFP
Francesco Schirru

Thiago Motta post Tudor al Tottenham? Potrebbe ribaltarsi la situazione juventina

Lo scorso anno Tudor ha sostituito Thiago Motta sulla panchina della Juventus, ora l'allenatore italo-brasiliano potrebbe essere scelto al posto del collega croato.

Igor Tudor continuerà come tecnico degli Spurs. O meglio, un suo allontanamento dalla panchina del Tottenham non sembra proprio essere dietro l'angolo. Dopo le tre sconfitte negli altrettanti tre Derby di Londra con cui ha esordito in Premier League, l'ex mister della Juventus è sulla graticola, ma dovrebbe andare regolarmente in panchina per l'andata degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid.

Altri dieci giorni londinesi per Tudor, che si gioca tutto nei due match contro i Colchoneros di Simeone, nonchè nel big match contro il Liverpool, in campionato: qualora dovesse arrivare un altro stop in Premier League e/o l'addio alla Champions, allora il Tottenham cambierà nuovamente guida tecnica per evitare la zona retrocessione, attualmente lontana appena un punto.

Il destino potrebbe portare curiosamente a uno scenario alquanto particolare, ovvero l'opposto rispetto a quanto successo un anno fa: Tudor sostituito da Thiago Motta, il quale nel 2024/2025 salutò la Juventus proprio per lasciare il posto all'attuale mister del Tottenham.

  • CINQUE NOMI

    I media britannici inseriscono Thiago Motta in una lista di cinque nomi a cui il Tottenham starebbe pensando per sostituire Tudor. Nonostante sia stato confermato dagli Spurs, quest'ultimi si stanno guardando attorno per essere pronti qualora il tecnico croato non dovesse cambiare marcia.

    Thiago Motta è considerato comunque una scelta rischiosa non conoscendo la Premier League, mentre appare più probabile l'ingaggio di uno tra Dyche, Mason e Robbie Keane.

    Altrettanto improbabile De Zerbi, che probabilmente aspetta un club di primissima fascia per la prossima annata.

  • IL CONTRATTO CON LA JUVENTUS

    Thiago Motta è stato esonerato dalla Juventus un anno fa, nel marzo 2025. Nel corso di questi mesi avrebbe rifiutato diverse destinazioni, in attesa di un'opportunità importante. 

    La Juventus spera che questa possa arrivare il prima possibile, considerando quanto Motta pesi nel bilancio bianconero: 5.5 milioni di euro lordi a stagione, per una cifra che arriva fino ai 13.5 considerando l'intero staff.

    Insomma, una quota decisamente sostanziosa, che potrebbe essere 'cancellata' nei prossimi mesi, qualora Motta trovi una nuova panchina, molto probabilmente direttamente per il 2026/2027.

