Thiago Motta post Tudor al Tottenham? Potrebbe ribaltarsi la situazione juventina

Igor Tudor continuerà come tecnico degli Spurs. O meglio, un suo allontanamento dalla panchina del Tottenham non sembra proprio essere dietro l'angolo. Dopo le tre sconfitte negli altrettanti tre Derby di Londra con cui ha esordito in Premier League, l'ex mister della Juventus è sulla graticola, ma dovrebbe andare regolarmente in panchina per l'andata degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid.
Altri dieci giorni londinesi per Tudor, che si gioca tutto nei due match contro i Colchoneros di Simeone, nonchè nel big match contro il Liverpool, in campionato: qualora dovesse arrivare un altro stop in Premier League e/o l'addio alla Champions, allora il Tottenham cambierà nuovamente guida tecnica per evitare la zona retrocessione, attualmente lontana appena un punto.
Il destino potrebbe portare curiosamente a uno scenario alquanto particolare, ovvero l'opposto rispetto a quanto successo un anno fa: Tudor sostituito da Thiago Motta, il quale nel 2024/2025 salutò la Juventus proprio per lasciare il posto all'attuale mister del Tottenham.