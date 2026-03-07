Thiago Motta post Tudor al Tottenham? Potrebbe ribaltarsi la situazione juventina

I media britannici inseriscono Thiago Motta in una lista di cinque nomi a cui il Tottenham starebbe pensando per sostituire Tudor. Nonostante sia stato confermato dagli Spurs, quest'ultimi si stanno guardando attorno per essere pronti qualora il tecnico croato non dovesse cambiare marcia.

Thiago Motta è considerato comunque una scelta rischiosa non conoscendo la Premier League, mentre appare più probabile l'ingaggio di uno tra Dyche, Mason e Robbie Keane.

Altrettanto improbabile De Zerbi, che probabilmente aspetta un club di primissima fascia per la prossima annata.