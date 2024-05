Thiago Motta alla Juventus, contratto e cifre: quanto guadagnerà come allenatore bianconero

Il tecnico italo-brasiliano allenerà la Juventus nel 2024/2025, manca solo la conferma dei bianconeri: la grande occasione di Thiago Motta.

Manca solo l'ufficialità, ma Thiago Motta allenerà la Juventus nel 2024/2025. Dopo l'esonero di Allegri e le partite da traghettatore di Paolo Montero, infatti, la società bianconero ha scelto il tecnico italo-brasiliano per i prossimi anni.

Capace di compiere un miracolo sportivo alla guida del Bologna, portato in Champions League per la prima volta (in passato c'era stata però una partecipazione alla Coppa dei Campioni), Thiago Motta è ora la grande speranza dei tifosi della Juventus.

Per Thiago Motta ci sarà la possibilità di allenare comunque in Champions League per la prima volta, vista la qualificazione bianconera, provando a vincere tutto tra Serie A, torneo europeo e Coppa Italia 24/25.