L'allenatore ha ricevuto l'esonero quando era in Portogallo: i retroscena sull'addio e le parole per la squadra: "La mia carriera andrà avanti".

Alla Juventus è già iniziato un nuovo "ciclo", quello con Igor Tudor ma soprattutto quello senza Thiago Motta. Perché il nuovo allenatore bianconero potrebbe rimanere in panchina per pochi mesi ma sicuramente è finito il progetto legato a Motta.

L'esonero del tecnico italo-brasiliano è arrivato in concomitanza con l'annuncio di Tudor come successore: come a voler subito guardare avanti, senza perdere ulteriore tempo.

Ma come è arrivato l'esonero di Thiago Motta? L'ex allenatore del Bologna ha ricevuto la notizia al telefono, quando era ancora in Portogallo nei giorni di riposo concessi alla squadra.

Il tecnico stava già preparando la partita contro il Genoa e aveva infatti pronto un discorso ai giocatori. Parole che rimarranno però solo nella testa di Thiago.