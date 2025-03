Juventus vs Hellas Verona

Thiago Motta invita la Juve a reagire ("Trasformare la rabbia in vittorie") e chiarisce: "Il rapporto col gruppo è sempre stato ottimo".

La Juventus, dopo lo tsunami derivato dall'uscita dalla Coppa Italia, è chiamata a reagire.

Lo sa bene Thiago Motta, che alla vigilia del monday night contro il Verona indica ai suoi la ricetta per ritrovare morale e convinzioni utili a rimettersi a correre con vista sull'approdo in Champions o chissà, forse qualcosa in più.

Queste le sue parole, pronunciate in conferenza stampa, in vista della sfida contro l'Hellas.