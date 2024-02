Theo Hernandez obiettivo del Bayern Monaco: il Milan studia il rinnovo

Il club bavarese vorrebbe il calciatore del Milan al posto del partente Davies: il Milan vuole prolungare il contratto fino al 2029 a 5 milioni.

Leader tecnico e nello spogliatoio. Theo Hernandez è ormai un veterano del Milan con le duecento presenze in maglia rossonera.

Il terzino francese continua a garantire un rendimento eccellente in fase offensiva con goal e assist, mentre è cresciuto molto anche in fase difensiva, come dimostra l’impiego nel ruolo di difensore centrale nel momento di emergenza totale.

La crescita è evidente e i club di caratura mondiale hanno messo gli occhi su di lui. L’indiscrezione degli ultimi giorni riguarda il Bayern Monaco, che studia con attenzione la situazione di Theo Hernandez e lo valuta in vista della prossima stagione.

Il Milan, però, non vuole perdere il suo pilastro e lavora al rinnovo del contratto, già in agenda da mesi in casa rossonero.