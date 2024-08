Teste di serie Champions 2024-25, stavolta si sfideranno tra di loro. Quali sono le squadre in prima fascia

Rispetto alle ultime stagioni, le squadre di prima fascia si affronteranno anche tra di loro: per l'Inter due big match assoluti.

Tra le tante novità della Champions League 2024/2025, ben diversa dalle edizioni degli ultimi tre decenni, c'è anche quella relativa alle teste di serie. La prima fascia del sorteggio, di scena il 29 agosto alle ore 18, vedrà una squadra in più e la possibilità di sfide 'interne'.

Rispetto al passato, infatti, le squadre presenti in una determinata fascia affronteranno anche quelle della propria e non solo provenienti da seconda, terza e quarta.

Unica italiana presente in prima fascia e dunque testa di serie è l'Inter, non per lo Scudetto conquistato, ma bensì in virtù per il ranking UEFA ottenuto nelle ultime cinque stagioni europee. Dal 24/25, infatti, anche le squadre in prima fascia diventano tali per il coefficente e non per il titolo vinto nella stagione precedente.