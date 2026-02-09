"Testa di cazzo" - Rivelata l'invettiva volgare di Kylian Mbappé contro l'arbitro, mentre la superstar del Real Madrid, frustrata, definisce gli arbitri "buffoni" durante la vittoria contro il Valencia.

L'emittente spagnola DAZN ha ripreso Mbappé mentre diceva all'arbitro in questione: "Come può essere in fuorigioco? Esigo una spiegazione". Il quarto ufficiale ha risposto: "Ne discuteremo dentro". Mbappé si è diretto verso gli spogliatoi, ma ha gridato: "Allora andiamo a casa. Perché non vieni?". Visibilmente infastidito, il 27enne ha poi pronunciato la parola "coglione" in francese.

Prima di tornare in campo per il secondo tempo, Mbappé si è avvicinato nuovamente al quarto ufficiale. Ha detto: "Mi hai detto che ne avremmo parlato dentro, siamo dentro, perché non me lo spieghi?". Non ricevendo alcuna risposta, il numero 10 dei Blancos si è rivolto al connazionale Eduardo Camavinga e ha mormorato in francese: "Questi arbitri sono dei pagliacci, fratello".

Cerchi scommesse calcistiche più intelligenti? Ottieni anteprime degli esperti, pronostici basati sui dati e approfondimenti vincenti con GOAL Tips su Telegram. Unisciti subito alla nostra community in continua crescita!