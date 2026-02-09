Getty
"Testa di cazzo" - Rivelata l'invettiva volgare di Kylian Mbappé contro l'arbitro, mentre la superstar del Real Madrid, frustrata, definisce gli arbitri "buffoni" durante la vittoria contro il Valencia.
Pubblicità
Mbappé frustrato durante lo scontro di Liga al Mestalla
Il Real, in corsa per il titolo, è andato al riposo sullo 0-0 nella partita di Liga contro il Valencia. La squadra di Alvaro Arbeloa non ha giocato al meglio nei primi 45 minuti e rischiava di perdere altri punti preziosi.
Mbappé, che è un personaggio esigente, ha chiesto spiegazioni durante l'intervallo sul perché ai Blancos fosse stata negata un'occasione da gol. Ha contestato un fuorigioco fischiato contro il Real, avvicinandosi al quarto ufficiale mentre si dirigeva verso il tunnel.
- (C)Getty Images
Cosa ha detto Mbappé durante lo scambio di battute volgari con i funzionari
L'emittente spagnola DAZN ha ripreso Mbappé mentre diceva all'arbitro in questione: "Come può essere in fuorigioco? Esigo una spiegazione". Il quarto ufficiale ha risposto: "Ne discuteremo dentro". Mbappé si è diretto verso gli spogliatoi, ma ha gridato: "Allora andiamo a casa. Perché non vieni?". Visibilmente infastidito, il 27enne ha poi pronunciato la parola "coglione" in francese.
Prima di tornare in campo per il secondo tempo, Mbappé si è avvicinato nuovamente al quarto ufficiale. Ha detto: "Mi hai detto che ne avremmo parlato dentro, siamo dentro, perché non me lo spieghi?". Non ricevendo alcuna risposta, il numero 10 dei Blancos si è rivolto al connazionale Eduardo Camavinga e ha mormorato in francese: "Questi arbitri sono dei pagliacci, fratello".
Cerchi scommesse calcistiche più intelligenti? Ottieni anteprime degli esperti, pronostici basati sui dati e approfondimenti vincenti con GOAL Tips su Telegram. Unisciti subito alla nostra community in continua crescita!
- PubblicitàPubblicità
Mbappé frustrato per i fallimenti in Champions League
Mbappé ha dato prova di grande frustrazione nelle ultime settimane. Non è rimasto affatto impressionato dalla sconfitta per 4-2 del Real contro il Benfica, che ha fatto precipitare la squadra nei play-off della fase a eliminazione diretta della Champions League, dove dovrà affrontare nuovamente la squadra di José Mourinho.
Dopo aver visto il portiere del Benfica Anatoliy Trubin aggravare la situazione del Real Madrid segnando un gol di testa al 98° minuto, Mbappé ha dichiarato: "Non è una questione di qualità, né di tattica. Si tratta di avere più voglia dell'avversario.
Si vedeva che per il Benfica era tutto in gioco, mentre per noi non era così, e questo è un problema. Prima della partita, entrambe le squadre avevano qualcosa per cui lottare: noi per rimanere tra le prime otto e il Benfica per rimanere tra le 24. Lo abbiamo visto nel Benfica, ma non lo abbiamo visto in noi.
“Non ho una spiegazione chiara. Non è stato lo stesso [al Benfica] come contro il Villarreal, e questo è un problema. Non siamo costanti nel nostro gioco. Dobbiamo risolvere questo problema. Non possiamo farlo un giorno e poi non farlo un altro. Una squadra di campioni non lo fa. Abbiamo ancora due partite, e questo fa un po' male. Volevamo avere tempo a febbraio per lavorare sul nostro gioco, invece giocheremo gli spareggi".
- Getty
Il prolifico Mbappé guida la corsa al titolo del Real Madrid
Sebbene Mbappé sia stato talvolta deluso dagli sforzi collettivi, ha portato il suo bottino di gol per il 2025-26 a 38 in 31 presenze. Ha segnato nella vittoria per 2-0 contro il Valencia, portando a 82 il suo totale con i Blancos.
Arbeloa sostiene la superstar francese nella sua corsa al record di 450 gol di Cristiano Ronaldo al Bernabeu. Ha dichiarato: "Pensavamo che non avremmo mai visto nessuno come Cristiano, ma [Mbappé] è sulla buona strada. In questo momento è sicuramente il miglior giocatore al mondo.
Quello che ha fatto Cristiano sembrava qualcosa di straordinario e impossibile da eguagliare, come se nessuno potesse avvicinarsi. Kylian ha una lunga strada da percorrere, perché Cris è stato qui per molti anni. Ma Kylian ha le qualità per seguire le sue orme. Non si può mai sapere. Se c'è qualcuno che può farlo, quello è Kylian".
Il Real Madrid, che in classifica è a un punto dal Barcellona, suo rivale nel Clasico, tornerà in campo sabato quando ospiterà la Real Sociedad al Bernabeu, con Mbappé che spera di evitare ulteriori discussioni con gli arbitri.
Tradotto automaticamente da GOAL-e
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità