Ternana-Virtus Entella dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Ternana vs Virtus Entella

Serie C

Partita fondamentale al Liberati: il girone d’andata del girone B si conclude con il match fra la capolista e i liguri terzi in classifica.

Area di super sfida allo stadio Libero Liberati. Lo stadio della Ternana, infatti, ospiterà domenica la giornata conclusiva del girone d’andata del gruppo B di Serie C NOW. Ad affrontare i rossoverdi, primi in classifica insieme al Pescara, arriverà la Virtus Entella, che tallona a -2 le due capolista.

Facile, dunque, prevedere grande spettacolo al Liberati, con Ignazio Abate e il grande ex Fabio Gallo a caccia di una vittoria che sarebbe molto pesante nella corsa al ritorno in Serie B.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.