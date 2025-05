Ternana-Vicenza dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Dopo lo 0-0 dell’andata, Ternana e Vicenza si giocano un posto in finale playoff di Serie C. Formazioni, canale tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Si riparte dall’equilibrio. Ternana e Vicenza tornano in campo dopo la gara d’andata del Menti di domenica sera, terminata con uno 0-0 che ha lasciato apertissimo il discorso qualificazione. Al Liberati c’è in palio la finale dei playoff di Serie C: le squadre di Liverani e Vecchi cercano il pass per l’ultimo atto della post-season, dopo essere arrivate seconde rispettivamente nei gironi B e A.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.