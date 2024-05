Ternana-Bari dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Ternana-Bari ritorno del Playout di Serie B: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Secondo e decisivo incrocio tra Ternana e Bari, valido per il ritorno del Playout della Serie B 2023/2024.

L'1-1 maturato all'andata nella sfida del 'San Nicola' pone in una situazione di vantaggio gli umbri, che per salvarsi ed evitare la retrocessione avranno a disposizione due risultati su tre.

La squadra di Breda, otterrebbe la permanenza in cadetteria sia battendo i galletti che pareggiando con qualsiasi risultato, in virtù del miglior piazzamento in classifica ottenuto in campionato (sedicesimo posto rispetto al diciassettesimo dei pugliesi, costretti dunque a vincere entro il 90'). Non sono previsti né supplementari né rigori.

Tutto su Ternana-Bari, ritorno del Playout di Serie B: le formazioni della partita e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.