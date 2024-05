Ternana-Bari, cosa succede in caso di 0-0, 1-1 o 2-2? Ci sono supplementari e rigori nei playout di Serie B? Regolamento e come funziona Serie BTernana vs BariTernanaBari

Come funziona il ritorno dei playout di Serie B tra Ternana e Bari? Risultati e combinazioni per evitare la Serie C 2024/2025.