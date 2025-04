In Serie D va in scena il big match tra Teramo e Sambenedettese: dove vedere l'incontro in tv e streaming e le formazioni scelte dagli allenatori.

Una partita che vale una stagione: la prima e la seconda della classe di Serie D si affrontano nel big match che può decidere le sorti del campionato. Il Teramo, secondo in classifica, ospita la Sambenedettese, prima con un margine di +7. In caso di successo, gli ospiti otterrebbero l'aritmetica promozione in Serie C: tutto ciò che c'è da sapere sul match, dalle formazioni a dove vedere l'incontro in tv e streaming. L'articolo prosegue qui sotto