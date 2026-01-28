Tensione a Napoli alla vigilia di Champions, feriti due tifosi del Chelsea: il comunicato del club inglese e la ricostruzione della polizia, cosa è successo

Il Chelsea, attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali e rilanciata anche sul profilo X del club, ha reso noto che “il club è a conoscenza di un episodio avvenuto martedì sera a Napoli” e che “due tifosi sono ricoverati in ospedale, avendo riportato ferite non mortali”.

Nel comunicato, i Blues ribadiscono che “le ferite non sono gravi” ma invitano i propri sostenitori a “prestare la massima cautela durante la permanenza in città” e a seguire le raccomandazioni già indicate prima della trasferta.

Tra queste, figurano l’indicazione di evitare di indossare colori o simboli riconducibili al Chelsea, il divieto di muoversi a piedi per la città in modo visibile come tifosi e l’obbligo di radunarsi nelle aree designate per raggiungere lo stadio con bus navetta scortati dalla polizia.