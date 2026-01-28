Goal.com
Udinese Calcio v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Tensione a Napoli alla vigilia di Champions, feriti due tifosi del Chelsea: il comunicato del club inglese e la ricostruzione della polizia, cosa è successo

Scontri in città alla vigilia di Napoli-Chelsea: versioni discordanti tra club inglese e polizia, un ferito accoltellato e appelli alla prudenza.

Alla vigilia della decisiva sfida di Champions League tra Napoli e Chelsea, in programma questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, il clima nel capoluogo campano è stato agitato da un episodio di violenza nel centro storico. 

Due tifosi inglesi sarebbero rimasti feriti nella serata di martedì e ricoverati in ospedale. La polizia di Napoli, però, fornisce una ricostruzione differente, parlando di un solo ferito. 

L’aggressione, avvenuta nei pressi di piazza Santa Maria La Nova, arriva in un momento di forte afflusso di supporter inglesi - circa 2500 secondo il club londinese - giunti per l’ultima giornata della League Phase, nella quale Antonio Conte affronta la sua ex squadra con in palio la qualificazione ai playoff.

  • IL COMUNICATO DEL CHELSEA E L’ALLARME SICUREZZA

    Il Chelsea, attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali e rilanciata anche sul profilo X del club, ha reso noto che “il club è a conoscenza di un episodio avvenuto martedì sera a Napoli” e che “due tifosi sono ricoverati in ospedale, avendo riportato ferite non mortali”. 

    Nel comunicato, i Blues ribadiscono che “le ferite non sono gravi” ma invitano i propri sostenitori a “prestare la massima cautela durante la permanenza in città” e a seguire le raccomandazioni già indicate prima della trasferta. 

    Tra queste, figurano l’indicazione di evitare di indossare colori o simboli riconducibili al Chelsea, il divieto di muoversi a piedi per la città in modo visibile come tifosi e l’obbligo di radunarsi nelle aree designate per raggiungere lo stadio con bus navetta scortati dalla polizia.

  • L’AGGRESSIONE E LE PRIME RICOSTRUZIONI

    Secondo quanto riferito dall’agenzia Reuters, i due supporter sarebbero stati aggrediti da pseudotifosi locali poco dopo il loro arrivo in città. 

    La versione del club parla di due feriti, entrambi trasportati in ospedale. Il primo caso confermato è quello di un 22enne inglese, che ha dichiarato di essere stato aggredito nei pressi di piazza Santa Maria La Nova. 

    Il giovane è stato colpito con un fendente al gluteo, medicato presso l’ospedale Vecchio Pellegrini e dimesso con una prognosi di dieci giorni. 

    Il luogo dell’aggressione è uno dei principali punti di ritrovo del centro storico e martedì sera era affollato da gruppi di tifosi arrivati per la partita.

  • LA VERSIONE DELLA POLIZIA

    Diversa la ricostruzione dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli, che ha riferito che solo un tifoso inglese risulta ferito in seguito all’aggressione nella zona di Santa Maria La Nova. 

    La polizia precisa che al momento non sono stati registrati altri feriti tra i sostenitori inglesi. 

    Circa 250 tifosi del Chelsea erano già arrivati in città nella giornata di martedì, con ulteriori arrivi previsti ieri. In vista della partita, la Questura ha predisposto un dispositivo interforze per monitorare le aree considerate sensibili, dalla stazione ferroviaria al centro cittadino, nel tentativo di prevenire ulteriori scontri tra gruppi di tifosi e garantire l’ordine pubblico nella giornata della gara.

  • L’ATTESA PER NAPOLI-CHELSEA

    La partita arriva in un momento cruciale, in occasione dell’ultima giornata di fase campionato di questa edizione di Champions League

    Napoli e Chelsea si contendono un posto tra le prime 24 squadre per accedere ai playoff: un successo garantirebbe ai Blues il passaggio del turno, mentre gli azzurri di Conte non possono permettersi passi falsi.

