Tensione a Napoli alla vigilia di Champions, feriti due tifosi del Chelsea: il comunicato del club inglese e la ricostruzione della polizia, cosa è successo

Alla vigilia della decisiva sfida di Champions League tra Napoli e Chelsea, in programma questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, il clima nel capoluogo campano è stato agitato da un episodio di violenza nel centro storico.
Due tifosi inglesi sarebbero rimasti feriti nella serata di martedì e ricoverati in ospedale. La polizia di Napoli, però, fornisce una ricostruzione differente, parlando di un solo ferito.
L’aggressione, avvenuta nei pressi di piazza Santa Maria La Nova, arriva in un momento di forte afflusso di supporter inglesi - circa 2500 secondo il club londinese - giunti per l’ultima giornata della League Phase, nella quale Antonio Conte affronta la sua ex squadra con in palio la qualificazione ai playoff.