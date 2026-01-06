Pubblicità
Ten Hag cambia ruolo dopo le ultime delusioni da allenatore: ufficializzato come direttore tecnico

Esonerato dal Bayer Leverkusen dopo poche settimane e mai entrato nel cuore dei tifosi del Manchester United durante il biennio 2022-2024, Ten Hag è tornato in patria e al Twente, dove aveva già avuto modo di allenare.

Erik ten Hag riparte dal Twente. Club olandese di cui aveva già fatto parte in passato, prima di essere notato dall'Ajax e dunque spiccare il volo verso la Premier League, stavolta ha deciso di puntare su di lui in un'altra veste, ovvero quella di direttore tecnico. Reduce dall'esperienza lampo con il Bayer Leverkusen durata poche settimane, nonchè dal biennio con il Manchester United non proprio esaltante, Ten Hag ha deciso di tornare nella Eredivisie olandese per un ruolo dirigenziale, in attesa di capire se in futuro tornerà in panchina in patria o all'estero.

"Penso sia molto bello e speciale tornare al Twente dove sono venuto fin da piccolo come sostenitore" ha raccontato Ten Hag dopo l'ufficialità. "La mia carriera di calciatore e di mister è iniziata qui. Con la mia esperienza nel campo dello sviluppo giovanile, del team building e della cultura sportiva, voglio rafforzare le fondamenta tecniche del Twente insieme al Consiglio di sorveglianza, alla dirigenza e allo staff, in modo che il club possa raggiungere il suo potenziale massimo".

Ten Hag arriverà al Twente dal primo febbraio, dopo aver firmato un contratto valido fino a metà 2028. Succederà all'attuale direttore tecnico Jan Streuer, che ha recentemente indicato che si ritirerà al termine dell'annata. Il lavoro dell'ex Bayer comincerà questo inverno, ma entrerà nel vivo dalla prossima estate. 

  • TWENTE ENTUSIASTA

    “Siamo molto felici di dare il benvenuto a Erik ten Hag" afferma il direttore generale Dominique Scholten.

    "Erik ha ottenuto grandi risultati nel calcio e il suo rapporto con l’FC Twente è sempre rimasto molto forte. All'FC Twente è stato allenatore giovanile, capo di formazione e assistente allenatore e successivamente anche capo allenatore"

    "L'ultimo periodo siamo stati in contatto regolare e i colloqui hanno rapidamente dimostrato che c'è molta ambizione per portare in alto l'FC Twente. Questa ambizione si adatta al corso che abbiamo presentato di recente. In questo alziamo l'asticella e professionalizziamo ulteriormente l'organizzazione calcistica".

  • COME STA ANDANDO IL TWENTE

    Guidato dal classe 1966 John van den Brom, il Twente si trova al settimo posto in Eredivisie, in piena lotta per accedere alla prossima Europa League.

    Negli ultimi anni il Twente è sempre finito nelle prime sei posizioni, ma soprattutto nelle prime cinque fino al 2024.

    Con l'esperienza di Ten Hag, la speranza del Twente è che il club possa nuovamente qualificarsi alla Champions League e rimanere al top, come in occasione del campionato vinto nel 2019 e del terzo posto ottenuto nel 2024.

