Ten Hag cambia ruolo dopo le ultime delusioni da allenatore: ufficializzato come direttore tecnico

“Siamo molto felici di dare il benvenuto a Erik ten Hag" afferma il direttore generale Dominique Scholten.

"Erik ha ottenuto grandi risultati nel calcio e il suo rapporto con l’FC Twente è sempre rimasto molto forte. All'FC Twente è stato allenatore giovanile, capo di formazione e assistente allenatore e successivamente anche capo allenatore"

"L'ultimo periodo siamo stati in contatto regolare e i colloqui hanno rapidamente dimostrato che c'è molta ambizione per portare in alto l'FC Twente. Questa ambizione si adatta al corso che abbiamo presentato di recente. In questo alziamo l'asticella e professionalizziamo ulteriormente l'organizzazione calcistica".