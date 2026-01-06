Ten Hag cambia ruolo dopo le ultime delusioni da allenatore: ufficializzato come direttore tecnico

Erik ten Hag riparte dal Twente. Club olandese di cui aveva già fatto parte in passato, prima di essere notato dall'Ajax e dunque spiccare il volo verso la Premier League, stavolta ha deciso di puntare su di lui in un'altra veste, ovvero quella di direttore tecnico. Reduce dall'esperienza lampo con il Bayer Leverkusen durata poche settimane, nonchè dal biennio con il Manchester United non proprio esaltante, Ten Hag ha deciso di tornare nella Eredivisie olandese per un ruolo dirigenziale, in attesa di capire se in futuro tornerà in panchina in patria o all'estero.
"Penso sia molto bello e speciale tornare al Twente dove sono venuto fin da piccolo come sostenitore" ha raccontato Ten Hag dopo l'ufficialità. "La mia carriera di calciatore e di mister è iniziata qui. Con la mia esperienza nel campo dello sviluppo giovanile, del team building e della cultura sportiva, voglio rafforzare le fondamenta tecniche del Twente insieme al Consiglio di sorveglianza, alla dirigenza e allo staff, in modo che il club possa raggiungere il suo potenziale massimo".
Ten Hag arriverà al Twente dal primo febbraio, dopo aver firmato un contratto valido fino a metà 2028. Succederà all'attuale direttore tecnico Jan Streuer, che ha recentemente indicato che si ritirerà al termine dell'annata. Il lavoro dell'ex Bayer comincerà questo inverno, ma entrerà nel vivo dalla prossima estate.