Taty Castellanos lascia la Lazio, ufficiale il trasferimento al West Ham: il comunicato e quanto guadagna il club biancoceleste

Valentin Castellanos ha voluto salutare i tifosi della Lazio attraverso i propri canali social:

"Non è mai facile dirsi addio, soprattutto quando bisogna chiudere un capitolo che ha significato tanto sia a livello personale che professionale. Sono arrivato alla Lazio con entusiasmo e voglia di crescere, e ora me ne vado con la serenità di aver dato tutto.

Indossare questa maglia è stato un vero orgoglio. Vivere il club dall’interno mi ha permesso di sentire la passione e l’emozione vera in ogni momento.

Oggi è tempo di andare avanti con nuovi obiettivi, ma voglio che sappiate quanto abbiate lasciato un segno nel mio cuore.

Ringrazio la dirigenza, i miei compagni, lo staff tecnico e tutte le persone che lavorano ogni giorno nel club. E, molto specialmente, i tifosi Laziali, che mi hanno sempre sostenuto.

Grazie per avermi permesso di far parte della vostra storia. Sappiate che resterò per sempre un laziale".