Taty Castellanos lascia la Lazio, ufficiale il trasferimento al West Ham: il comunicato e quanto guadagna il club biancoceleste

Ora è ufficiale: il Taty Castellanos lascia la Lazio e si trasferisce al West Ham. Il comunicato ufficiale sancisce la fine dell’avventura dell’argentino in biancoceleste e l’inizio di un nuovo capitolo della sua carriera, in Premier League.
La cessione di Castellanos segna una svolta improvvisa e decisiva nel mercato della Lazio, che dopo mesi di immobilismo è pronta a rientrare attivamente nelle trattative.
L’operazione consentirà al club biancoceleste di incassare 30 milioni di euro e di registrare una plusvalenza superiore ai 20 milioni, risolvendo parte delle criticità di bilancio e aprendo alla possibilità di nuovi acquisti nella sessione invernale.