Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Valentin Castellanos LazioGetty Images
Alessandro De Felice

Taty Castellanos lascia la Lazio, ufficiale il trasferimento al West Ham: il comunicato e quanto guadagna il club biancoceleste

Il Taty vola a Londra per vestire la maglia degli Hammers: operazione-lampo chiusa in tre giorni e plusvalenza milionaria, i dettagli economici e l'annuncio ufficiale.

Pubblicità

Ora è ufficiale: il Taty Castellanos lascia la Lazio e si trasferisce al West Ham. Il comunicato ufficiale sancisce la fine dell’avventura dell’argentino in biancoceleste e l’inizio di un nuovo capitolo della sua carriera, in Premier League.

La cessione di Castellanos segna una svolta improvvisa e decisiva nel mercato della Lazio, che dopo mesi di immobilismo è pronta a rientrare attivamente nelle trattative. 

L’operazione consentirà al club biancoceleste di incassare 30 milioni di euro e di registrare una plusvalenza superiore ai 20 milioni, risolvendo parte delle criticità di bilancio e aprendo alla possibilità di nuovi acquisti nella sessione invernale.

  • L'ANNUNCIO DEL WEST HAM

    • Pubblicità

  • IL COMUNICATO DELLA LAZIO

    La Lazio ha diramato un comunicato ufficiale in cui ha annunciato la cessione del Taty Castellanos al West Ham:

    "La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Valentin Castellanos al West Ham United Football Club.

    Castellanos, acquistato nell'estate 2023 dal New York City, lascia i biancocelesti dopo aver collezionato 98 presenze e segnato 22 goal.

    Tutto il club desidera ringraziare Taty per il contributo dato e augura a lui e alla sua famiglia il meglio per il futuro".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL SALUTO DI CASTELLANOS AI TIFOSI

    Valentin Castellanos ha voluto salutare i tifosi della Lazio attraverso i propri canali social:

    "Non è mai facile dirsi addio, soprattutto quando bisogna chiudere un capitolo che ha significato tanto sia a livello personale che professionale. Sono arrivato alla Lazio con entusiasmo e voglia di crescere, e ora me ne vado con la serenità di aver dato tutto.

    Indossare questa maglia è stato un vero orgoglio. Vivere il club dall’interno mi ha permesso di sentire la passione e l’emozione vera in ogni momento.

    Oggi è tempo di andare avanti con nuovi obiettivi, ma voglio che sappiate quanto abbiate lasciato un segno nel mio cuore.

    Ringrazio la dirigenza, i miei compagni, lo staff tecnico e tutte le persone che lavorano ogni giorno nel club. E, molto specialmente, i tifosi Laziali, che mi hanno sempre sostenuto.

    Grazie per avermi permesso di far parte della vostra storia. Sappiate che resterò per sempre un laziale".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • CASTELLANOS-WEST HAM, I DETTAGLI

    Castellanos ha firmato un contratto che lo lega al WestHam, con un ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione, superiore ai circa 2 milioni percepiti a Roma. 

    La cessione è stata formalizzata a titolo definitivo per 30 milioni di euro, senza bonus.  Il West Ham aveva inizialmente presentato un’offerta da 25 milioni, respinta dalla Lazio, ma poi ha aumentato la proposta, che ha portato alla rapida chiusura dell’affare.

    La volontà del giocatore è stata determinante: Castellanos ha dato immediatamente il suo assenso al trasferimento, preferendo restare in Europa e approdare in Premier League, rifiutando le piste sudamericane che lo avrebbero potuto riportare in patria, con interessamenti di Flamengo e River Plate.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CASTELLANOS AL WEST HAM, LE CIFRE

    Attraverso i dati ufficiali di bilancio al 30 giugno 2025, il costo storico del cartellino di Castellanos era pari a quasi 16,3 milioni di euro, con un valore netto sceso a 8,45 milioni al 31 dicembre 2025. La cessione consente alla Lazio di mettere a referto una plusvalenza di poco più di 21,5 milioni di euro.

    Ma il club biancoceleste deve versare il 10% della rivendita, pari a 3 milioni di euro, al New York City, come previsto dall’accordo stipulato nell’estate 2023, quando Castellanos era stato acquistato per 15 milioni. 

    Per la stagione in corso, l’addio anticipato dell’attaccante permetterà inoltre un risparmio di 1,7 milioni di euro di ammortamento e di 1,18 milioni di stipendio, per un totale di 2,88 milioni. 

    Considerando plusvalenza, rivendita e risparmi, l’effetto complessivo sui conti della Lazio sarà pari a poco meno di 21,4 milioni di euro.

  • I NUMERI DI CASTELLANOS ALLA LAZIO

    L’esperienza di Castellanos con la maglia della Lazio si chiude dopo due anni e mezzo: 98 presenze complessive, 22 goal e 16 assist

    L’attaccante ha dovuto convivere inizialmente con l’ombra di Ciro Immobile, situazione che ne ha limitato continuità e spazio. 

    Inoltre, il rapporto tecnico con Maurizio Sarri non è mai decollato pienamente, un elemento che ha contribuito alla decisione di cambiare aria senza rimpianti.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Premier League
West Ham United crest
West Ham United
WHU
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
0