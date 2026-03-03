Taremi torna in Iran per la guerra? La smentita dell'agente: "È concentrato sull'Olympiacos e il suo lavoro"

Quanto sta avvenendo nel palcoscenico internazionale con il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti può avere ripercussioni e conseguenze anche sul mondo del calcio per chi vive nei paesi che sono coinvolti o che potrebbero esserlo.
Nelle ultime ore erano circolate indiscrezioni che riguardavano Mehdi Taremi; l'attaccante iraniano ex Inter che adesso gioca in Grecia, nell'Olympiacos. In particolare sulla presunta decisione del giocatore di tornare in Iran per combattere e difendere il proprio paese.
Notizia però smentita in maniera netta dal suo agente, Federico Pastorello.