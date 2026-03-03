Goal.com
Andrea Ajello

Taremi torna in Iran per la guerra? La smentita dell'agente: "È concentrato sull'Olympiacos e il suo lavoro"

Dopo le indiscrezioni sull'ex attaccante dell'Inter e la possibilità che tornasse nel suo paese per il conflitto è arrivata la smentita: "Circolate dichiarazioni che non rispecchiano la situazione".

Quanto sta avvenendo nel palcoscenico internazionale con il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti può avere ripercussioni e conseguenze anche sul mondo del calcio per chi vive nei paesi che sono coinvolti o che potrebbero esserlo.

Nelle ultime ore erano circolate indiscrezioni che riguardavano Mehdi Taremi; l'attaccante iraniano ex Inter che adesso gioca in Grecia, nell'Olympiacos. In particolare sulla presunta decisione del giocatore di tornare in Iran per combattere e difendere il proprio paese.

Notizia però smentita in maniera netta dal suo agente, Federico Pastorello.

  • LA VOCE CIRCOLATA SU TAREMI

    In giornata era stata diffusa la voce secondo cui Taremi sarebbe stato pronto a tornare nel suo paese d'origine nel caso ce ne fosse stato bisogno. " "Il mio Paese ha bisogno di me", questo ciò che l'attaccante avrebbe confidato al club.

    Parole che in realtà, come ha dichiarato il suo agente, non sarebbero mai state pronunciate dal giocatore. 

  • TAREMI IN IRAN PER LA GUERRA? LA SMENTITA

    "Nelle ultime ore sono circolate dichiarazioni attribuite a Mehdi Taremi che non rispecchiano la realtà della situazione", ha dichiarato Pastorello in una storia su instagram. L'agente di Taremi ha aggiunto: "Il giocatore è pienamente concentrato sul suo lavoro ad Atene e sul suo percorso professionale, con impegno e determinazione. In un momento delicato come questo, è importante evitare interpretazioni fuori contesto o ricostruzioni inesatte. Crediamo nel senso di responsabilità e nel rispetto di tutti“.

  • IL GESTO DELLA NAZIONALE FEMMINILE DELL'IRAN

    Intanto, è da sottolineare il gesto della nazionale femminile di calcio iraniana che ha rifiutato di cantare l'inno nazionale prima della partita inaugurale della Coppa d'Asia in Australia.

    Come riporta The Guardian: "Ogni membro della squadra è rimasto in silenzio, rivolto dritto davanti a sé, durante l'inno prima del calcio d'inizio della partita del Gruppo A contro la Corea del Sud, che ha poi vinto 3-0 al Gold Coast Stadium nel Queensland". 

