Taremi torna in Iran per la guerra? La smentita dell'agente: "È concentrato sull'Olympiacos e il suo lavoro"

"Nelle ultime ore sono circolate dichiarazioni attribuite a Mehdi Taremi che non rispecchiano la realtà della situazione", ha dichiarato Pastorello in una storia su instagram. L'agente di Taremi ha aggiunto: "Il giocatore è pienamente concentrato sul suo lavoro ad Atene e sul suo percorso professionale, con impegno e determinazione. In un momento delicato come questo, è importante evitare interpretazioni fuori contesto o ricostruzioni inesatte. Crediamo nel senso di responsabilità e nel rispetto di tutti“.