Taremi chiude gennaio in maniera particolare in attesa dell'Inter: si fa espellere in Coppa d'Asia, ma l'Iran passa il turno

Goal ed espulsione per Taremi negli ottavi di Coppa d'Asia. Quando il torneo dell'Iran finirà gli agenti incontreranno l'Inter.

Non appena si concluderà la Coppa d'Asia, attualmente in corso in Qatar, gli agenti di Mehdi Taremi si incontreranno con l'Inter per portare avanti la trattativa in chiave nerazzurra. Per l'attaccante iraniano, però, il torneo ha rischiato di concludersi agli ottavi e dunque prima del previsto rispetto alle aspettative dell'Iran.

Il motivo? L'espulsione che ha subito lo stesso Taremi negli ultimi minuti di recupero dei tempi regolamentari, poco prima dei supplementari.

L'attaccante del Porto è stato l'assoluto protagonista di Iran-Siria, considerando la rete che ha sbloccato la gara e il rosso a fine secondo tempo, quando il risultato era di 1-1 dopo il pari di Khribin, in goal dagli undici metri come lo stesso futuro giocatore dell'Inter.