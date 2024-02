Taranto-Catania dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Allo Iacovone va in scena una grande classica del Sud: il Catania ospite del Taranto, Capuano sfida Lucarelli.

Sarà una grande classifica a colorare il sabato del girone C di Serie C. Allo stadio Erasmo Iacovone andrà in scena il confronto fra Taranto e Catania.

Le squadre di Capuano e Lucarelli vengono da un momento positivo: Taranto senza sconfitte nelle ultime cinque, sei punti nelle ultime due partite interne.

Il Catania, invece, ha parzialmente riscattato le difficoltà di inizio 2024, superando al Massimino la Juve Stabia capolista.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.