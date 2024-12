Taranto-Catania dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Taranto vs Catania

Serie C

Allo Iacovone ionici ed etnei a confronto: momenti complicati in corso, servono tre punti per ritrovare il sorriso.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Momenti complicati e una rivalità storica. La giornata numero 18 del girone C si Serie C NOW offrirà il confronto fra il Taranto di Cazzarò e il Catania di Toscano.

Ionici in estrema difficoltà: ultima in classifica, complici i 10 punti di penalizzazione frutto delle perduranti complicazioni societarie, la squadra pugliese sta cercando di rimanere a galla in un contesto durissimo.

Catania, invece, lontano dal Benevento primo: 25 punti per i rossazzurri, che hanno vinto solo una delle ultime cinque gare giocate, scivolando a -9 dalla vetta.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.