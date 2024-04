Taranto-Avellino dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Antipasto playoff allo Iacovone: l’Avellino vuole blindare il secondo posto, il Taranto di Capuano agganciare il quarto.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Sfida dal forte sapore playoff allo stadio Iacovone nella giornata numero 37 del campionato di Serie C. Il Taranto chiude la propria regular season interna ospitando l’Avellino di Michele Pazienza.

Entrambe le formazioni sono già certe della post-season: la squadra di Eziolino Capuano è in lotta per il quarto posto con la Casertana, mentre l’Avellino ha conquistato il secondo in solitaria battendo lunedì scorso il Benevento.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederle in tv e streaming.