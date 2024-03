Tabellone playoff Serie C 2024 aggiornato: preliminari, quarti, semifinali e finale

A maggio si giocano i lunghi playoff di Serie C per determinare l'ultima squadra promossa nella Serie B 24/25: dalla fase preliminare alla finale.

Come ogni primavera, anche nel 2024 in Serie C si giocano i lunghi playoff per eleggere l'ultima squadra promossa in Serie B.

Se le prime tre dei gironi ottengono automaticamte il pass per la seconda serie, le altre squadre dal secondo al decimo posto devono fare i conti con i playoff per sognare la Serie B dell'annata successiva.

Scopriamo il tabellone dei playoff di Serie B, dai preliminari alla finalissima in andata e ritorno che determinerà l'ultima promossa per il 2024/2025.