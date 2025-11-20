Pubblicità
pio esposito italia norvegia 16 novembre 2025Getty Images
Francesco Schirru

Tabellone playoff mondiali: il percorso per Italia, Albania e Romania e contro chi giocano negli spareggi

L'avversaria di Italia, Albania e Romania nei playoff previsti a marzo 2026: dopo la semifinale, anche la possibile finale per accedere al Mondiale.

Sedici squadre europee, tra cui l'Italia, giocheranno gli spareggi per accedere al Mondiale: dopo il sorteggio del 20 novembre, le qualificate ai playoff possono cominciare a lavorare per studiare la propria avversaria in semifinale, così come le due squadre possibili sfidanti in caso di passaggio in finale.

Oltre all'Italia sono qualificate agli spareggi anche rappresentative come Albania e Romania, nonchè la Slovacchia di Calzona e la Turchia di Montella.

Al pari dei playoff europei, a marzo si giocheranno anche le partite intercontinentali, con ulteriori due posti disponibili oltre ai quattro europei.

  • ITALIA AI PLAYOFF, IL TABELLONE

    Nel pomeriggio di giovedì 20 dicembre si conoscerà l'avversaria dell'Italia in semifinale, così come la partita da cui arriverà l'eventuale finalista.

    SEMIFINALE

    Italia-Irlanda del Nord

    FINALE

    Italia/Irlanda Del Nord-Galles/Bosnia

  • IL TABELLONE DI ALBANIA E ROMANIA

    Al pari dell'Italia, il 20 novembre sono state rese note anche le avversarie di Romania e Albania, così come le eventuali avversarie in finale.

    SEMIFINALE ALBANIA

    Polonia-Albania

    SEMIFINALE ROMANIA

    Turchia-Romania

    FINALE ALBANIA

    Polonia/Albania vs Ucraina/Svezia

    FINALE ROMANIA

    Turchia/Romania vs Slovacchia/Kosovo

  • SEMIFINALI E FINALI IN CASA O FUORI?

    Essendo in prima fascia, solamente l'Italia gioca la semifinale in casa, mentre Romania e Albania saranno ospiti per il match in gara unica.

    L'Italia giocherà fuori casa la possibile finale contro Galles e Bosnia, così come l'Albania giocherà in Ucraina o Svezia e la Romania in Slovacchia o Kosovo: dunque tutte in trasferta.

  • IL TABELLONE DEI PLAYOFF INTERCONTINENTALI

    SEMIFINALI

    Bolivia-Suriname (1)

    Nuova Caledonia-Giamaica (2)

    FINALI

    Iraq-Bolivia/Suriname

    Congo DR-Nuova Caledonia/Giamaica

