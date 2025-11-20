Tabellone playoff mondiali: il percorso per Italia, Albania e Romania e contro chi giocano negli spareggi

Sedici squadre europee, tra cui l'Italia, giocheranno gli spareggi per accedere al Mondiale: dopo il sorteggio del 20 novembre, le qualificate ai playoff possono cominciare a lavorare per studiare la propria avversaria in semifinale, così come le due squadre possibili sfidanti in caso di passaggio in finale.

Oltre all'Italia sono qualificate agli spareggi anche rappresentative come Albania e Romania, nonchè la Slovacchia di Calzona e la Turchia di Montella.

Al pari dei playoff europei, a marzo si giocheranno anche le partite intercontinentali, con ulteriori due posti disponibili oltre ai quattro europei.