Immobile Roma Bologna
Francesco Schirru

Tabellone Europa League 2026: contro chi giocano Roma e Bologna nei playoff, ottavi ed eventuali quarti

Europa League 2026, il tabellone e le partite di Bologna e Roma: contro chi giocano le due italiane ancora in gioco nel torneo continentale.

Bologna ai playoff, Roma agli ottavi. 

L'Europa League continua con la fase ad eliminazione diretta, ora maggiormente chiara in termini di partite dopo il sorteggio degli spareggi del 30 gennaio che ha coinvolto direttamente i rossoblù per il nuovo incontro.

Per la Roma, invece, il sorteggio non ha modificato quanto già si sapeva al termine della fase campionato di Europa League: il Derby contro il Bologna è possibile, ma i rossoblù dovranno superare i playoff e poi eventualmente essere inseriti nella stessa parte del tabellone durante la nuova urna di scena il 27 febbraio.

  • I PLAYOFF DI EUROPA LEAGUE

    Ludogorets-Ferencvaros

    Panathinaikos-Viktoria Plzen

    Dinamo Zagabria-Genk

    PAOK Salonicco-Celta Vigo

    Celtic-Stoccarda

    Fenerbahce-Nottingham Forest

    Brann-Bologna

    Lille-Stella Rossa

  • EUROPA LEAGUE, GLI OTTAVI

    Ludogorets-Ferencvaros vs Porto o Braga

    Panathinaikos-Viktoria Plzen vs Midtjylland o Betis

    Dinamo Zagabria-Genk vs Roma o Friburgo

    PAOK Salonicco-Celta Vigo vs Aston Villa o Lione

    Celtic-Stoccarda vs Porto o Braga

    Fenerbahce-Nottingham Forest vs vs Midtjylland o Betis

    Brann-Bologna vs Roma o Friburgo

    Lille-Stella Rossa vs Aston Villa o Lione

  • QUARTI, SEMIFINALI E FINALE

    Solamente a febbraio verrà definito il tabellone per le partite dei quarti, delle semifinali e della finalissima di Europa League.

0