Tabellone Europa League 2026: contro chi giocano Roma e Bologna nei playoff, ottavi ed eventuali quarti

Bologna ai playoff, Roma agli ottavi.

L'Europa League continua con la fase ad eliminazione diretta, ora maggiormente chiara in termini di partite dopo il sorteggio degli spareggi del 30 gennaio che ha coinvolto direttamente i rossoblù per il nuovo incontro.

Per la Roma, invece, il sorteggio non ha modificato quanto già si sapeva al termine della fase campionato di Europa League: il Derby contro il Bologna è possibile, ma i rossoblù dovranno superare i playoff e poi eventualmente essere inseriti nella stessa parte del tabellone durante la nuova urna di scena il 27 febbraio.