Tabellone Euro Under 17: contro chi gioca l'Italia all'Europeo 2024

Di scena a cipro l'Europeo Under 17 a cui partecipa anche l'Italia: dopo l'ultima deludente edizione gli azzurrini provano a farsi spazio.

Dopo il terzo posto nella fase a gironi iniziale dell'Europeo 2023, l'Italia Under 17 ci riprova. In quel di Cipro, infatti, si gioca il torneo continentale di categoria, che vede gli azzurrini partecipare di scena nel tentativo di cambiare la propria storia.

Nelle ultime edizioni, infatti, l'Italia Under 17 non è riuscita ad andare oltre le prime fasi, mentre in caso di semifinali si è sempre fermata ad un passo dalla finale, arrivnado al terzo posto nel 2019, 2018 e 2013.

Superata la fase a gironi, ora l'Italia prova ad avanzare nell'attuale torneo del 2024, con Camarda in attacco e tanti ottimi prospetti su cui i tifosi hanno messo gli occhi in vista del futuro.