Tabellone Coppa Italia Serie C 2024/2025 aggiornato: turni eliminatori, ottavi, quarti e semifinali

Il cammino delle squadre partecipanti alla Coppa Italia Serie C, dal primo turno eliminatorio alla finalissima di scena ad aprile 2025.

Quattro mesi dopo la vittoria del Catania nel torneo 24/25, prende il via la nuova annata della Coppa Italia di Serie C. Le sessanta squadre partecipanti alla terza serie si danno battaglia dai turni preliminari per provare a vincere la competizione che si concluderà in primavera, ad aprile.

Oltre al Catania e alle big del girone C, sono diverse le squadre favorite per il successo finale, con possibili sorprese lungo il tragitto.

Presenti anche due secondi team della A, ovvero l'Atalanta Under 23, la Juventus Next Gen e l'appena nato Milan Futuro, che gioca la sua prima storica gara ufficiale contro il Lecco nel primo turno eliminatorio.