Getty Images Sport
Tabellone aggiornato Europa League 2025-2026: chi gioca contro le italiane, playoff, ottavi, quarti e semifinali
Pubblicità
TABELLONE PLAYOFF EUROPA LEAGUE 2025-2026
- Ludogorets-Ferencvaros
- Panathinaikos-Viktoria Plzen
- Dinamo Zagabria-Genk
- PAOK-Celta Vigo
- Celtic-Stoccarda
- Fenerbahce-Nottingham Forest
- Brann-Bologna
- Lille-Stella Rossa
TABELLONE OTTAVI EUROPA LEAGUE 2025-2026
- Ludogorets o Ferencvaros-Porto o Braga
- Panathinaikos o Viktoria Plzen-Midtjylland o Betis
- Dinamo Zagabria o Genk-Friburgo o Roma
- PAOK o Celta Vigo-Lione o Aston Villa
- Celtic o Stoccarda-Braga o Porto
- Viktoria Plzen o Panathinaikos-Betis o Midtjylland
- Brann o Bologna-Roma o Friburgo
- Lille o Stella Rossa-Aston Villa o Lione
- PubblicitàPubblicità
SORTEGGIO OTTAVI EUROPA LEAGUE
Il sorteggio degli ottavi di Europa League si terrà venerdì 27 febbraio.
Questi i possibili accoppiamenti delle italiane, derby possibile:
- Brann o Bologna-Friburgo o Roma
Pubblicità