Marco Trombetta

Tabellone aggiornato Europa League 2025-2026: chi gioca contro le italiane, playoff, ottavi, quarti e semifinali

Il tabellone completo della Europa League 2025-2026: le avversarie delle italiane, gli accoppiamenti di playoff, ottavi, quarti e semifinali.

  • TABELLONE PLAYOFF EUROPA LEAGUE 2025-2026

    • Ludogorets-Ferencvaros
    • Panathinaikos-Viktoria Plzen
    • Dinamo Zagabria-Genk
    • PAOK-Celta Vigo
    • Celtic-Stoccarda
    • Fenerbahce-Nottingham Forest
    • Brann-Bologna
    • Lille-Stella Rossa
  • TABELLONE OTTAVI EUROPA LEAGUE 2025-2026

    • Ludogorets o Ferencvaros-Porto o Braga
    • Panathinaikos o Viktoria Plzen-Midtjylland o Betis
    • Dinamo Zagabria o Genk-Friburgo o Roma
    • PAOK o Celta Vigo-Lione o Aston Villa
    • Celtic o Stoccarda-Braga o Porto
    • Viktoria Plzen o Panathinaikos-Betis o Midtjylland
    • Brann o Bologna-Roma o Friburgo
    • Lille o Stella Rossa-Aston Villa o Lione
  • SORTEGGIO OTTAVI EUROPA LEAGUE

    Il sorteggio degli ottavi di Europa League si terrà venerdì 27 febbraio. 

    Questi i possibili accoppiamenti delle italiane, derby possibile:


