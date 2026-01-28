Getty Images Sport
Tabellone aggiornato Champions League 2025-2026: chi gioca contro le italiane, playoff, ottavi, quarti e semifinali
TABELLONE PLAYOFF CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026
- Monaco/Qarabag-PSG/Newcastle
- Club Brugge/Galatasaray-Juventus/Atletico Madrid
- Bodo Glimt/Benfica-Real Madrid/Inter
- Borussia Dortmund/Olympiacos-Atalanta/Bayer Leverkusen
TABELLONE OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026
- Monaco/Qarabag o PSG/Newcastle-Barcellona/Chelsea
- Club Brugge/Galatasaray o Juventus/Atletico Madrid-Liverpool/Tottenham
- Bodo Glimt/Benfica o Real Madrid/Inter-Sporting/Manchester City
- Borussia Dortmund/Olympiacos o Atalanta/Bayer Leverkusen-Arsenal/Bayern
- Qarabag/Monaco o Newcastle/PSG-Chelsea/Barcellona
- Galatasaray/Club Brugge o Atletico Madrid/Juventus-Tottenham/Liverpool
- Benfica/Bodo Glimt o Inter/Real Madrid-Manchester City/Sporting
- Olympiacos/Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen/Atalanta-Bayern/Arsenal
CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE, CHE SUCCEDE IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI
In caso di arrivo a pari punti di due o più squadre, infatti, conta prima di tutto la differenza reti.
Qualora due o più squadre siano a pari punti in classifica e abbiano ottenuto la stessa differenza reti si considera il maggior numero di goal segnati nel corso delle otto partite, mentre in caso di ulteriore parità dopo differenza reti e goal messi a segno viene considerato il maggior numero di reti in trasferta.
Ulteriori criteri utilizzabili davanti alla parità di punteggio sono: maggior numero di vittorie, maggior numero di vittorie in trasferta, maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari, miglior differenza reti collettiva degli avversari, maggior numero di gol segnati collettivamente dagli avversari, punti disciplina e infine ranking.
SORTEGGIO PLAYOFF E OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE
Il sorteggio degli accoppiamenti dei playoff e ottavi della Champions League si terrà venerdì 30 gennaio.
Queste le possibili avversarie delle italiane:
- Inter-Benfica/Bodo Glimt
- Atalanta-Borussia Dortmund/Olympiacos
- Juventus-Galatasaray/Club Brugge
