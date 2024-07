Szczesny verso l'addio alla Juve: “Rispetto i contratti, ma se la società deve risolvere la aiuterò”

Il portiere polacco spiega la sua posizione: "Se la società che ti ha dato tanto ha bisogno di risolvere il contratto, dovresti aiutarla".

Concluso in anticipo, rispetto a quelle che erano le aspettative, il cammino a Euro 2024 in Germania, per Wojciech Szczesny è tempo di guardare al futuro.

La sua avventura alla Juventus è giunta ai titoli di coda, con le strade del club bianconero e dell’estremo difensore polacco che potrebbero separarsi a breve.

A Torino è pronto a sbarcare Michele Di Gregorio, acquistato dal Monza per circa 20 milioni di euro e prossimo portiere della Juventus.

Per quanto riguarda Wojciech Szczesny, invece, le piste per il futuro sono due: da una parte la proposta milionaria dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, in Arabia Saudita, e il Monza,c he vorrebbe trattenerlo in Serie A e puntare sulla sua esperienza e affidabilità.