Szczesny: "Arrivava Bonucci, io e De Ligt ci guardavamo e dicevamo 'Oh no'. Non volevamo sentirlo"

Nell'intervista di Szczesny, il polacco ha raccontato un simpatico retroscena su Bonucci: "Ci mettevamo le cuffie per non sentirlo".

Tanti temi toccati da Wojciech Szczęsny nella lunga intervista rilasciata al canale YouTube di Luca Toselli. L'ex portiere della Juventus ha parlato di Allegri, della scelta del club di non puntare più su di lui ma ha anche raccontato un aneddoto riguardante lo spogliatoio.

Protagonista del retroscena è Leonardo Bonucci, che prima delle partite cercava sempre di caricare i compagni di squadra.

Un atteggiamento non tanto "apprezzato" da Szczesny e Matthijs De Ligt: "Non volevamo sentire niente", spiega il polacco, sottolineando le differenze tra come vivevano loro il pre partita rispetto a Bonucci.

E anche per questo motivo, non è mai diventato il capitano della squadra.