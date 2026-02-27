Svolta tattica e fiducia: così Fagioli è divenuto centrale nella Fiorentina di Vanoli

“Da regista sono sempre dentro al gioco. Da mezzala ero più decentrato, a volte meno coinvolto nella costruzione. Quando sei regista, invece sei il fulcro del gioco, per me è importante toccare tanti palloni durante la partita e far girare bene la squadra. Sto ascoltando molto il mister. Ormai ho 25 anni, non ho più tempo da perdere. Nazionale? È il sogno di tutti, pero di tornarci il più presto possibile”, ha ammesso Fagioli a Sky Sport dopo la gara con lo Jagiellonia. Parole che confermano la sua centralità nella Fiorentina. E non solo per una questione di ruolo.