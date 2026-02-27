Svolta tattica e fiducia: così Fagioli è divenuto centrale nella Fiorentina di Vanoli

Nicolò Fagioli sempre più al centro della Fiorentina e non solo per una questione di ruolo. Quello gli ha fatto cambiare marcia, ma la svolta è da ricercare in diversi fattori.
Il centrocampista italiano ormai è un punto ferma della viola che lotta per allontanarsi dalla zona salvezza e che ha conquistato, seppur con troppa fatica, la qualificazione agli ottavi di Conference League anche grazie a un suo goal.
Vanoli gli ha dato fiducia e un nuovo ruolo e Fagioli ha ripagato prendendo in mano le redini del centrocampo della Fiorentina.