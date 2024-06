Svezia-Serbia per celebrare Ibrahimovic: la sua serata un anno dopo il ritiro

A Solna, in Svezia, è andata in scena l'amichevole per salutare Ibra dopo il ritiro: "Osate sognare in grande, sono il migliore di sempre".

Più di un anno dopo quel 24 marzo e l'ultima partita con la maglia della Svezia (sconfitta 3-0 nelle qualificazioni a Euro 2024), il suo popolo ha avuto modo di salutarlo. Alla Friend Arena di Solna, Svezia e Serbia sono scese in campo nella serata dedicata a Zlatan Ibrahimovic, ritiratosi dalle scene del calcio giocato nel 2023. Nato in Svezia da genitori di origine jugoslava, Ibrahimovic è stato il più grande calciatore nella storia del paese, riuscito a diventare icona assoluta per le sue giocate, le sue vittorie e la sua abilità nell'attirare su di se tutta l'attenzione di fans e media. Presentatosi sul terreno di gioco in quel di Solna prima del calcio d'inizio (la Serbia ha battuto 3-0 il team svedese), Ibrahimovic ha salutato il suo pubblico e mandato diversi messaggi, soprattutto ai giovani che sognano una carriera da calciatore professionista.