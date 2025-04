Quando e dove si gioca la Supercoppa Europea 2025: quali squadre ci saranno e dove vederla in tv e streaming

Le squadre vincitrici di Champions ed Europa League si sfideranno nella finale di Supercoppa Europea: lo stadio della partita e tutti i dettagli.

Come ogni anno, la Supercoppa Europea metterà davanti la squadra che ha vinto la Champions League e quella che ha trionfato in Europa League.

Nella stagione 2024/2025 in campo sono scese Real Madrid e Atalanta con la vittoria degli spagnoli per 2-0. Sarà sicuramente una finale diversa visto che entrambi i club sono stati eliminati dalla Champions e quindi non potranno rigiocare la Supercoppa.

Sarà comunque una finale che vedrà l'Italia protagonista visto che di disputerà in uno stadio italiano, ovvero al Bluenergy Stadium di Udine. Di seguito tutti i dettagli sulla Supercoppa Europea 2025, quando è in programma, chi partecipa e dove poter vederla.