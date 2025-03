Il successore ideale di Guardiola? Iraola potrebbe essere il profilo adatto per dare inizio a una nuova era

Il basco è in prima linea nella nuova tendenza tattica che sta investendo la Premier League: sarebbe il profilo giusto per un dopo-Guardiola?

La pausa internazionale di marzo è tradizionalmente il momento in cui i club iniziano a programmare i loro piani per la prossima stagione: il Chelsea ha già ufficialmente ingaggiato Geovany Quenda e Dario Essugo, mentre il Real Madrid ha raggiunto un accordo con Trent Alexander-Arnold. Alcuni stanno già cercando anche nuovi potenziali allenatori, e un nome in particolare sta suscitando molto entusiasmo: Andoni Iraola.

Il basco è considerato il principale candidato per la panchina del Tottenham nel caso in cui dovesse salutare Ange Postecoglou, ma è anche accostato al Real Madrid nell'ottica di una possibile sostituzione di Carlo Ancelotti. È facile capire perché ci sia molto interesse per Iraola.

Il 42enne ha reso il Bournemouth una delle squadre più interessanti da guardare in Premier League, se non in Europa, dandogli la possibilità di lottare per qualificarsi per la prima volta in assoluto per le competizioni continentali, con una remota chance di insinuarsi nella corsa per la Champions League. Ed è uno specialista nel mettere in difficoltà le squadre più forti: la sua squadra ha battuto quattro delle "Big Six" in questa stagione, surclassando anche il Nottingham Forest per 5-0 e battendo il Newcastle per 4-1 in trasferta.

Oggi sarà impegnato nel quarto di finale di FA Cup contro il Manchester City e, con i 'Citizens' ad arrancare nella peggiore stagione dell'era Guardiola, è lecito chiedersi se il City non debba iniziare a considerare seriamente Iraola come potenziale successore del catalano in un futuro non troppo lontano.