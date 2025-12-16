Pubblicità
Subito tempi duri per Roberto Mancini all'Al-Sadd: 3 sconfitte nelle prime 5 partite, nella Qatar Stars Cup è ultimo

L'ex commissario tecnico dell'Italia non ha iniziato con il piede giusto l'avventura in Qatar. E nell'ultima partita ha perso 5-3 in rimonta contro l'Al-Rayyan.

Roberto Mancini sarebbe anche potuto tornare a sedersi sulla panchina dell'Italia dopo l'esonero di Luciano Spalletti. Alla fine, però, la FIGC e Gabriele Gravina hanno optato per la nomina di Rino Gattuso a nuovo ct.

L'allenatore dell'Italia campione d'Europa nel 2021 ha così deciso di procrastinare il ritorno in Europa dopo l'addio alla Nazionale dell'Arabia Saudita. E ha firmato per l'Al-Sadd, formazione del Qatar.

Come sta andando la nuova avventura di Mancini? Non troppo bene. Più sconfitte che vittorie, un ultimo posto, una stagione che nemmeno con il suo arrivo ha preso una svolta particolarmente positiva.

  • 3 SCONFITTE IN 5 PARTITE

    L'esordio di Mancini sulla panchina dell'Al-Sadd, una decina di giorni circa dopo essere stato ufficializzato al posto dello spagnolo Felix Sanchez, è avvenuto il 22 novembre. E questo sì, è stato positivo.

    Il suo A-Sadd ha infatti battuto 3-1 in casa l'Al Sailiya in una gara di campionato. A spaventarlo è stato un'altra vecchia conoscenza della Serie A come l'ex napoletano Ounas, ma alla fine la vittoria è arrivata lo stesso.

    Solo che il bilancio complessivo da novembre a oggi non è positivo: Mancini ha collezionato 5 partite sulla panchina dell'Al-Sadd, vincendone 2 e perdendo le altre 3. Nelle ultime 4 uscite è stato battuto 3 volte, vincendo solamente in casa dell'Al-Kharitiyath (5-0) nella Qatar Stars Cup, competizione parallela al campionato.

  • LA RIMONTA DALL'AL-RAYYAN

    Il punto forse più basso da quando è arrivato all'Al-Sadd, Mancini l'ha toccato venerdì della scorsa settimana. Il giorno, cioè, in cui la sua nuova squadra è stata battuta 5-3 dall'Al-Rayyan nella Qatar Stars Cup.

    Clamoroso l'andamento della partita: alla fine del primo tempo l'Al-Sadd stava conducendo per 3-1. Alla fine ne ha prese 5, punito in particolar modo dall'ex Valencia e Leeds Rodrigo Moreno, autore di una doppietta.

  • Al Sadd

    ULTIMO POSTO IN QATAR STARS CUP

    La situazione dell'Al-Sadd non è particolarmente rosea neppure per quanto riguarda le classifiche dei vari tornei che il club più titolato del Qatar sta disputando: la Qatar Stars League, la Qatar Stars Cup ma anche la Champions League asiatica.

    La posizione migliore di tutte è nella Qatar Stars League, ovvero il campionato: quarto posto dopo 10 giornate con 17 punti conquistati, anche se sono ben 8 le lunghezze di ritardo dalla capolista Al-Gharafa.

    L'Al Sadd sta andando invece malissimo negli altri due tornei: in Champions League è terzultimo con appena 2 punti in 5 giornate, nella Qatar Stars Cup addirittura ultimo - in coabitazione con Al-Wakra e Al-Gharafa - con 5 punti in 9 giornate.

  • SE NE VA TRA POCHI MESI?

    Il contratto di Mancini è breve: l'ex commissario tecnico azzurro ha firmato fino a giugno, anche se con l'opzione di rinnovare per i due anni successivi. Tra pochi mesi, dunque, potrebbe già cambiare aria e lasciare l'Al-Sadd.

    I primi risultati, intanto, non lasciano moltissime speranze sul fatto che il rapporto possa essere duraturo. Toccherà a Mancini provare a invertire la rotta: possibilmente già dal 23 dicembre, giorno in cui l'Al-Sadd tornerà in campo ospitando l'Al-Ahli, formazione emiratina.

