Subito tempi duri per Roberto Mancini all'Al-Sadd: 3 sconfitte nelle prime 5 partite, nella Qatar Stars Cup è ultimo

L'esordio di Mancini sulla panchina dell'Al-Sadd, una decina di giorni circa dopo essere stato ufficializzato al posto dello spagnolo Felix Sanchez, è avvenuto il 22 novembre. E questo sì, è stato positivo.

Il suo A-Sadd ha infatti battuto 3-1 in casa l'Al Sailiya in una gara di campionato. A spaventarlo è stato un'altra vecchia conoscenza della Serie A come l'ex napoletano Ounas, ma alla fine la vittoria è arrivata lo stesso.

Solo che il bilancio complessivo da novembre a oggi non è positivo: Mancini ha collezionato 5 partite sulla panchina dell'Al-Sadd, vincendone 2 e perdendo le altre 3. Nelle ultime 4 uscite è stato battuto 3 volte, vincendo solamente in casa dell'Al-Kharitiyath (5-0) nella Qatar Stars Cup, competizione parallela al campionato.