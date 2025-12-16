Subito tempi duri per Roberto Mancini all'Al-Sadd: 3 sconfitte nelle prime 5 partite, nella Qatar Stars Cup è ultimo

Roberto Mancini sarebbe anche potuto tornare a sedersi sulla panchina dell'Italia dopo l'esonero di Luciano Spalletti. Alla fine, però, la FIGC e Gabriele Gravina hanno optato per la nomina di Rino Gattuso a nuovo ct.
L'allenatore dell'Italia campione d'Europa nel 2021 ha così deciso di procrastinare il ritorno in Europa dopo l'addio alla Nazionale dell'Arabia Saudita. E ha firmato per l'Al-Sadd, formazione del Qatar.
Come sta andando la nuova avventura di Mancini? Non troppo bene. Più sconfitte che vittorie, un ultimo posto, una stagione che nemmeno con il suo arrivo ha preso una svolta particolarmente positiva.