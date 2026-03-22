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Fofana Milan Torino Serie AGetty Images
Gabriele Conflitti

Su Fofana aveva ragione Allegri: la mezzala è il ruolo giusto

In un'intervista a L'Equipe, il francese si era lamentato del posizionamento in campo richiestogli da Allegri. Ma con il Torino, oltre al goal, è arrivata la dimostrazione che il tecnico ci ha visto lungo.

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Non sempre i cambiamenti sono visti di buon occhio, specialmente se riguardano i calciatori e i loro posizionamenti in campo.

Un esempio della difficoltà ad accettare un nuovo ruolo arriva da Youssouf Fofana, centrocampista del Milan che su richiesta di Allegri ha iniziato a ricoprire quello di mezzala, lasciando la regia della mediana.

Un cambiamento del quale lo stesso centrocampista francese ha avuto modo di lamentarsi. Ma alla prova dei fatti, i numeri sembrano dare ragione al tecnico livornese.

  • LE "LAMENTELE"

    In un'intervista rilasciata a L'Equipe, Fofana aveva sottolineato come il ruolo di mezzala di destra non lo rendesse particolarmente entusiasta.

    "Quando ti si dice che giocherai più alto, all'inizio sei pure contento. Alla fine, ho capito che non è necessariamente ciò che voglio. Lo faccio ovviamente per la squadra, ma mi piaceva molto essere all'origine delle azioni, controllare il ritmo di gioco della squadra, recuperare palloni".

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  • L'INTUIZIONE DI MAX

    La scelta di spostarlo da regista a mezzala di destra è stata di Massimiliano Allegri, che nel suo 3-5-2 ha affidato a Modric il compito di impostare il gioco in mediana.

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  • RISULTATI POSITIVI

    Nel nuovo ruolo però Fofana non si sta assolutamente rivelando una delusione e, malgrado le sue perplessità, nell'ultima sfida contro il Torino il centrocampista ha anche trovato la via del goal assicurando 3 punti importanti alla squadra rossonera.

    Da mezzala, al francese è chiesto un lavoro diverso rispetto al passato. Da recuperatore di palloni e primo costruttore della manovra in mediana, ora a Fofana viene chiesto di avanzare di molti metri rispetto alla sua iniziale area di competenza davanti alla difesa.

    Allegri ha chiesto al suo calciatore di avvicinarsi alla porta e sfruttare le sue doti fisiche per l'inserimento in area di rigore, al fine di rendersi più pericoloso nella manovra. Pur non avendo una grande confidenza con il goal, il francese si sta trovando molto più spesso a ridosso della porta avversaria.

  • CONCORRENZA MONDIALE

    Certo è che non sarà facile rimediare un posto tra i convocati al Mondiale per Fofana, dato che a centrocampo la batteria della nazionale francese vede tanta concorrenza nel suo ruolo, a partire dal compagno di squadra Adrien Rabiot.

    Ma qualora dovesse continuare a rendere in una determinata maniera, Deschamps non potrebbe più non tenere in considerazione una candidatura per la spedizione di USA-Canada-Messico prevista tra giugno e luglio.

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