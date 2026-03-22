Su Fofana aveva ragione Allegri: la mezzala è il ruolo giusto

Non sempre i cambiamenti sono visti di buon occhio, specialmente se riguardano i calciatori e i loro posizionamenti in campo.
Un esempio della difficoltà ad accettare un nuovo ruolo arriva da Youssouf Fofana, centrocampista del Milan che su richiesta di Allegri ha iniziato a ricoprire quello di mezzala, lasciando la regia della mediana.
Un cambiamento del quale lo stesso centrocampista francese ha avuto modo di lamentarsi. Ma alla prova dei fatti, i numeri sembrano dare ragione al tecnico livornese.