Su Fofana aveva ragione Allegri: la mezzala è il ruolo giusto

Nel nuovo ruolo però Fofana non si sta assolutamente rivelando una delusione e, malgrado le sue perplessità, nell'ultima sfida contro il Torino il centrocampista ha anche trovato la via del goal assicurando 3 punti importanti alla squadra rossonera.

Da mezzala, al francese è chiesto un lavoro diverso rispetto al passato. Da recuperatore di palloni e primo costruttore della manovra in mediana, ora a Fofana viene chiesto di avanzare di molti metri rispetto alla sua iniziale area di competenza davanti alla difesa.

Allegri ha chiesto al suo calciatore di avvicinarsi alla porta e sfruttare le sue doti fisiche per l'inserimento in area di rigore, al fine di rendersi più pericoloso nella manovra. Pur non avendo una grande confidenza con il goal, il francese si sta trovando molto più spesso a ridosso della porta avversaria.