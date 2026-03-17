"E' cambiata la mia percezione? Non vedo più il campo dalla stessa angolazione. Non ho gli stessi punti di riferimento. Per esempio, prima, quando ero davanti alla difesa, sapevo di avere due giocatori dietro di me, uno in diagonale a destra e uno a sinistra. Senza nemmeno guardare, riuscivo a passare la palla in quella zona. Ora è completamente diverso. Gioco come centrocampista di destra. Quando non abbiamo la palla, sono molto avanzato, quasi come un attaccante. Quando invece ce l'abbiamo, mi posiziono tra le linee. Prima andavo a cercare quei giocatori.

Quando ti si dice che giocherai più alto, all'inizio sei pure contento. Alla fine, ho capito che non è necessariamente ciò che voglio. Lo faccio ovviamente per la squadra, ma mi piaceva molto essere all'origine delle azioni, controllare il ritmo di gioco della squadra, recuperare palloni".