Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista esclusiva a L'Equipe.
Il centrocampista francese, alla sua seconda stagione con la maglia rossonera, ha parlato del suo rapporto con la nazionale francese e delle sue aspettative in vista dei prossimi Mondiali. Nella giornata di giovedì, infatti, Didier Deschamps comunicherà l'elenco dei convocati per le ultime due amichevoli che precedono i Mondiali e il rischio concreto è che Fofana non farà parte di questa lista.
Di seguito ecco le dichiarazioni del calciatore rossonero.