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fofana milan 2025 sguardo 16.9Getty Images
Michael Di Chiaro

Fofana sul nuovo ruolo da mezzala al Milan: "Non è ciò che voglio, ma lo faccio per la squadra"

Il centrocampista francese del Milan ha parlato a L'Equipe della sua nuova collocazione tattica: "Se guardo al Mondiale, non credo che mi si prenda in considerazione per questo ruolo. Non sono convinto che questo ruolo mi aiuti per il futuro".

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Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista esclusiva a L'Equipe.

Il centrocampista francese, alla sua seconda stagione con la maglia rossonera, ha parlato del suo rapporto con la nazionale francese e delle sue aspettative in vista dei prossimi Mondiali. Nella giornata di giovedì, infatti, Didier Deschamps comunicherà l'elenco dei convocati per le ultime due amichevoli che precedono i Mondiali e il rischio concreto è che Fofana non farà parte di questa lista.

Di seguito ecco le dichiarazioni del calciatore rossonero.

  • IL CAMBIO RUOLO

     "E' cambiata la mia percezione? Non vedo più il campo dalla stessa angolazione. Non ho gli stessi punti di riferimento. Per esempio, prima, quando ero davanti alla difesa, sapevo di avere due giocatori dietro di me, uno in diagonale a destra e uno a sinistra. Senza nemmeno guardare, riuscivo a passare la palla in quella zona. Ora è completamente diverso. Gioco come centrocampista di destra. Quando non abbiamo la palla, sono molto avanzato, quasi come un attaccante. Quando invece ce l'abbiamo, mi posiziono tra le linee. Prima andavo a cercare quei giocatori.

    Quando ti si dice che giocherai più alto, all'inizio sei pure contento. Alla fine, ho capito che non è necessariamente ciò che voglio. Lo faccio ovviamente per la squadra, ma mi piaceva molto essere all'origine delle azioni, controllare il ritmo di gioco della squadra, recuperare palloni".

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  • LA CRESCITA AL MILAN

    "Il primo anno al Milan ho imparato molto dal punto di vista tattico. Prima ero un giocatore più istintivo, oggi sono più disciplinato e cerco di rispettare meglio le consegne che mi dà il mister e di leggere meglio il gioco. Cerco di fare ciò che serve alla squadra che vuol dire non solo recuperare palloni, ma anche saper costruire, aiutare i compagni, essere ben posizionati. Sono al servizio della squadra. Io sono a disposizione del mister. Sto facendo un passo avanti nella mia carriera con un grande allenatore. Se ho cambiato mentalità? Sì. Prima ero più fatalista. Oggi non la penso più così, ho capito che bisogna andare a prendersi le cose. Adesso lavoro di più sull’analisi, cerco di capire meglio il gioco e ascolto anche di più gli allenatori. Sono diventato molto più esigente con me stesso".

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  • SOGNO MONDIALE

     "I numeri sono importanti e io penso di poter essere molto più efficace di così. Se punto al Mondiale? Giocare un Mondiale sarebbe un sogno. Si, voglio andarci, ma dovrò fare il visto (ride, ndr). Il ct della Francia non mi convoca da tempo? All’inizio ci restavo male e mi domandavo perché non venissi convocato. Poi ho pensato ‘Ok Youssouf, ci sono  tanti giocatori forti nel tuo ruolo’. Devo prima fare bene con il mio club. Devo finire la stagione ancor meglio di come l’ho iniziata, le opportunità arriveranno. Dipende tutto da me. 

    Sono un giocatore del Milan, c'è chi lo vede, ma sul medio periodo non vengo preso in considerazione nei dibattiti mediatici su chi possa andare o meno al Mondiale. Ed è un peccato”.

  • A OTTOBRE L'ULTIMA CONVOCAZIONE

    "Non sono il centro dell'universo. Anche se ho 25 presenze in nazionale, ne ho solo 25. Non so se ho il diritto di chiamare il commissario tecnico e chiedergli perché non vengo più convocato. Rispetto le sue decisioni, ma sarebbe interessante parlarci di persona se ci sarà l'occasione. Non sono fatalista, ho il passaporto francese, sono convocabile e soprattutto ho molta voglia di andare al Mondiale. Per crederci, devo finire la stagione meglio di come l'ho iniziata".

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