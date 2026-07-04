Stones all'Inter a parametro zero? Il difensore inglese è l'alternativa a Chalobah, su cui si è fatto avanti il Como

E il motivo potrebbe essere legato ad un'alternativa da valutare che con Chalobah condivide nazionalità e convocazione ai Mondiali, seppure con un'età spostata più in là nel tempo. Come riportato da Matteo Moretto, proprio come accadde con Akanji che era in uscita dal Manchester City, ai dirigenti dell'Inter è stato offerto nuovamente John Stones. Il centrale inglese classe 1994 è ufficialmente svincolato e sta cercando un nuovo club che sia competitivo per vincere trofei e giochi la Champions League.