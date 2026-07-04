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Emanuele Tramacere

Stones all'Inter a parametro zero? Il difensore inglese è l'alternativa a Chalobah, su cui si è fatto avanti il Como

Calciomercato
Inter
J. Stones
T. Chalobah
Juventus
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Como
Chelsea
Manchester City

Stones è stato proposto all'Inter come opzione a costo zero: sarebbe l'alternativa a Chalobah, sul quale il Como sta insistendo.

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Indirizzata l'operazione Khalaili per rimpiazzare il già certo partente Denzel Dumfries, l'Inter sta iniziando a concentrarsi anche sulle prossime priorità che puntano dritte al reparto difensivo. Riscattato Akanji dal Manchester City e respinte per ora le avances per Bastoni e Bisseck, il club nerazzurro dovrà ridisegnare la propria difesa che ha perso in un colpo solo Acerbi, De Vrij e anche il jolly Darmian.

Dal mercato arriveranno non uno, ma due rinforzi e in quest'ottica va registrata la sfida a distanza col Como per Trevoh Chalobah del Chelsea. C'è però una pista alternativa che porta sempre alla nazionale inglese, ma a cifre molto più contenute.

  • L'AFFARE CHALOBAH

    Inter e Como si stanno dando battaglia a suon di rilanci e di offerte milionarie per Chalobah. Per il centrale inglese il Chelsea chiede 35/40 milioni di euro di valutazione e entro l'inizio della prossima settimana il club di Cesc Fabregas che ha già beffato i nerazzurri su Nico Paz presenterà una nuova proposta da 30+5 milioni di euro. L'Inter ha la preferenza del ragazzo, ma una vera e propria offerta non l'ha ancora presentata.

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  • OFFERTO STONES

    E il motivo potrebbe essere legato ad un'alternativa da valutare che con Chalobah condivide nazionalità e convocazione ai Mondiali, seppure con un'età spostata più in là nel tempo. Come riportato da Matteo Moretto, proprio come accadde con Akanji che era in uscita dal Manchester City, ai dirigenti dell'Inter è stato offerto nuovamente John Stones. Il centrale inglese classe 1994 è ufficialmente svincolato e sta cercando un nuovo club che sia competitivo per vincere trofei e giochi la Champions League.

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  • DECISIONE DOPO IL MONDIALE

    Stones a Manchester percepiva ovviamente cifre salariali fuori dalle possibilità dei club di vertice della Serie A, ma per l'ultima avventura sta negoziando a cifre inferiori rispetto ai 10 milioni guadagnati alla corte di Guardiola e soprattutto vorrebbe un contratto biennale con opzione per un terzo anno.


    Sulla sua ultima stagione hanno pesato diversi infortuni muscolari che sono il dubbio più importante che oggi non ha portato l'Inter e gli altri club a cui è stato offerto (Juventus e Napoli in Italia) a fare un affondo. Inoltre per Stones oggi stanno lavorando principalmente i suoi agenti con il centrale che vuole al momento concentrasi solo sull'avventura Mondiale con l'Inghilterra. Soltanto alla fine deciderà il suo futuro.

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