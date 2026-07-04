Stones all'Inter a parametro zero? Il difensore inglese è l'alternativa a Chalobah, su cui si è fatto avanti il Como

Indirizzata l'operazione Khalaili per rimpiazzare il già certo partente Denzel Dumfries, l'Inter sta iniziando a concentrarsi anche sulle prossime priorità che puntano dritte al reparto difensivo. Riscattato Akanji dal Manchester City e respinte per ora le avances per Bastoni e Bisseck, il club nerazzurro dovrà ridisegnare la propria difesa che ha perso in un colpo solo Acerbi, De Vrij e anche il jolly Darmian.
Dal mercato arriveranno non uno, ma due rinforzi e in quest'ottica va registrata la sfida a distanza col Como per Trevoh Chalobah del Chelsea. C'è però una pista alternativa che porta sempre alla nazionale inglese, ma a cifre molto più contenute.