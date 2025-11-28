"Assolutamente inaccettabile, è bullismo": Stiller preso in giro per il suo naso durante l'Europa League, Sneijder attacca

Quella che avrebbe dovuto essere una partita europea di routine si è trasformata in un evento turbolento al 73° minuto, quando il giocatore del Go Ahead Eagles Edvardsen ha commesso un fallo su Atakan Karazor e poi ha provocato Stiller con un gesto beffardo, indicando ripetutamente il suo naso.

Quel momento ha scatenato il caos. I giocatori dello Stoccarda hanno immediatamente affrontato lo svedese, è scoppiata una rissa e l'arbitro Mohammed Al-Hakim ha faticato a ristabilire l'ordine tra spintoni, urla e animi surriscaldati.

Lo stesso Stiller era visibilmente furioso e ha litigato con Edvardsen e l'arbitro prima che entrambi i giocatori venissero ammoniti. La tensione ha interrotto brevemente il flusso della partita, ma il suo peso emotivo è rimasto.

L'ex stella olandese Sneijder, che lavora come opinionista per Ziggo Sport, ha condannato duramente l'atto: "Lo trovo triste. Cose del genere sono assolutamente inaccettabili". Le sue parole hanno fatto eco al sentimento dominante sui social media, dove il video si è diffuso rapidamente.

"Questo è bullismo. Quelli del Go Ahead Eagles dovrebbero prenderlo per un orecchio e trascinarlo nello spogliatoio dello Stoccarda. Devo smettere di parlare perché mi sto arrabbiando sempre più".