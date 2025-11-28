AFP
"Assolutamente inaccettabile, è bullismo": Stiller preso in giro per il suo naso durante l'Europa League, Sneijder attacca
Pubblicità
Edvardsen prende in giro Stiller
Quella che avrebbe dovuto essere una partita europea di routine si è trasformata in un evento turbolento al 73° minuto, quando il giocatore del Go Ahead Eagles Edvardsen ha commesso un fallo su Atakan Karazor e poi ha provocato Stiller con un gesto beffardo, indicando ripetutamente il suo naso.
Quel momento ha scatenato il caos. I giocatori dello Stoccarda hanno immediatamente affrontato lo svedese, è scoppiata una rissa e l'arbitro Mohammed Al-Hakim ha faticato a ristabilire l'ordine tra spintoni, urla e animi surriscaldati.
Lo stesso Stiller era visibilmente furioso e ha litigato con Edvardsen e l'arbitro prima che entrambi i giocatori venissero ammoniti. La tensione ha interrotto brevemente il flusso della partita, ma il suo peso emotivo è rimasto.
L'ex stella olandese Sneijder, che lavora come opinionista per Ziggo Sport, ha condannato duramente l'atto: "Lo trovo triste. Cose del genere sono assolutamente inaccettabili". Le sue parole hanno fatto eco al sentimento dominante sui social media, dove il video si è diffuso rapidamente.
"Questo è bullismo. Quelli del Go Ahead Eagles dovrebbero prenderlo per un orecchio e trascinarlo nello spogliatoio dello Stoccarda. Devo smettere di parlare perché mi sto arrabbiando sempre più".
- AFP
Lo Stoccarda rifiuta di aggravare la situazione
Nonostante l'intensità dell'incidente, lo Stoccarda ha scelto la moderazione come posizione ufficiale. Il direttore sportivo Fabian Wohlgemuth, intervenendo dopo la partita, ha rifiutato di alimentare ulteriormente la polemica.
"L'ho visto, ma da lontano era comunque difficile per me valutare la situazione. Si tratta di punti in Europa League per il Deventer proprio come lo sono per noi" ha detto. "Quindi, se le emozioni sono accese e poi si placano rapidamente, e l'arbitro prende le misure giuste, allora non è poi così grave. Pertanto, va tutto bene".
L'intenzione dello Stoccarda era quella di superare rapidamente il momento critico, concentrandosi invece sulla sua forte stagione europea. Stiller, sostituito all'80° minuto, ha ricevuto un visibile sostegno dai compagni di squadra e la squadra ha ritrovato la calma quasi istantaneamente.
Dopo cinque partite di Europa League, il club della Bundesliga è al 12° posto in classifica con tre vittorie e due sconfitte. Tuttavia, la differenza di punti non è molta: il Lione è al primo posto con 12 punti, mentre lo Stoccarda ne ha nove.
- PubblicitàPubblicità
Lo Stoccarda ha travolto il Go Ahead Eagles
La squadra ha offerto una delle prestazioni europee più complete della stagione, sconfiggendo il Go Ahead Eagles per 4-0 al De Adelaarshorst. Jamie Leweling ha aperto le marcature al 20° minuto approfittando di un errore difensivo, poi ha raddoppiato il vantaggio al 35° minuto con un tiro preciso. Bilal El Khannouss ha ampliato il vantaggio al 59', mentre Badredine Bouanani ha chiuso il risultato nei minuti di recupero.
La vittoria ha portato lo Stoccarda a nove punti, riportandolo in lizza per un posto tra le prime otto dell'Europa League. La stagione complessiva non fa che rafforzare l'ottimismo: lo Stoccarda è quinto in Bundesliga con sette vittorie in 11 partite.
La squadra continua inoltre a fare grande affidamento su Stiller, la cui evoluzione in uno dei centrocampisti più ricercati d'Europa sta diventando impossibile da ignorare. Nonostante le voci di mercato, Wohlgemuth mantiene la calma.
"Ha un contratto con noi. È troppo presto per fare ipotesi al riguardo... Naturalmente, uno o due club lo avranno messo nel mirino. Sta vivendo una stagione eccezionale. Forse giocherà anche ai Mondiali, vedremo. Siamo felici che sia con noi".
- AFP
Cosa succederà ora allo Stoccarda?
La forma dello Stoccarda nelle varie competizioni suggerisce che la squadra non solo è in grado di competere, ma anche di evolversi fino a diventare una presenza costante nei principali incontri continentali, con lo scontro contro il Bayern Monaco, capolista della Bundesliga, previsto per il 6 dicembre.
Riguardo a Stiller, la sua storia rimane uno dei sottotesti più intriganti della stagione.
Il Bayern, il Borussia Dortmund e i club della Premier League continuano a seguirlo da vicino. Tuttavia, lo Stoccarda insiste nel dire che gestirà il crescente interesse senza distrazioni. Internamente, riconoscono che l'attenzione è naturale data la stagione eccezionale del centrocampista, ma esternamente mantengono un approccio costante e controllato.
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità