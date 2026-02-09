Getty Images Entertainment
"Stiamo entrambi soffrendo" - Alvaro Morata rivela la separazione dalla moglie Alice Campello mentre l'ex stella del Chelsea e del Real Madrid risponde alle voci di tradimento
La scissione di Morata
Morata e Campello sembrano aver ufficialmente chiuso la loro relazione. La coppia aveva annunciato la separazione inizialmente nell'agosto del 2024, dopo che la Spagna aveva vinto i Campionati Europei. Si erano rimessi insieme nel gennaio dello scorso anno, con Campello che aveva affermato che la loro separazione iniziale era stata "il peggior errore che abbiamo mai commesso nella nostra vita".
Tuttavia, la rivista spagnola Hola ha ora riferito che questo secondo capitolo non è durato a lungo. Secondo la pubblicazione, la coppia glamour vive separata da diverse settimane. Morata ha fatto le valigie e ha lasciato la residenza di famiglia che condivideva con Campello e i loro quattro figli piccoli: i gemelli Alessandro e Leonardo, Edoardo e Bella.
Campello ha però insistito sul fatto che non ci sono state infedeltà, nonostante le voci che circolavano sulla natura della relazione di Morata con una consulente sportiva di nome Elena Sirigu.
"Elena è un'amica di famiglia che conosco da anni e posso dire con assoluta certezza che non è quel tipo di persona e non ha mai fatto nulla di ciò di cui è stata accusata", ha scritto Campello in un appassionato post. Ha rivelato che Sirigu l'aveva chiamata in lacrime per l'etichetta di "rovinafamiglie", spingendo Campello a parlare pubblicamente per proteggere la reputazione della sua amica.
"Sto difendendo Elena perché è innocente e perché, come donna, so molto bene quanto certe accuse possano ferire", ha aggiunto. "Il nostro rapporto è sempre stato chiaro: ha persino dedicato la sua tesi di laurea a Masqmai [il marchio di bellezza di Campello], ed è una persona seria con dei valori e una famiglia rispettabile".
"Stiamo entrambi soffrendo"
Morata ammette che la rottura della relazione è stata difficile per entrambi.
"Stiamo soffrendo perché siamo due persone che si amano, ma non si capiscono", ha detto ad Alexia Rivas.
"Alice non sta passando un momento peggiore del mio, perché molti dicono che sia lei a soffrire di più. Voglio chiarire che stiamo soffrendo entrambi, non è che lei sia amareggiata, stiamo soffrendo entrambi".
Ha anche fatto eco alle parole della sua ex, insistendo sul fatto che non è stato con Sirigu.
Ha aggiunto: "Nessuna amica speciale o cose del genere, non mi interessa in questo momento. Il giorno in cui avrò un'amica speciale, andrò in giro con lei normalmente e lo vedrete.
"Le persone che sostengono che ci siano terze parti coinvolte in una separazione come questa, soprattutto quando ci sono dei bambini, semplicemente non hanno cuore".
Morata in difficoltà
Il prestito di Morata al Como non è andato esattamente come avrebbe sperato. L'attaccante non è riuscito a segnare alcun gol in Serie A con la maglia del club, realizzando il suo unico gol in Coppa Italia contro la Fiorentina. In precedenza aveva parlato con passione della sua salute mentale, aprendo il suo cuore sulle sue difficoltà sotto porta.
"Ho avuto molti pensieri orribili e autodistruttivi", ha confessato. "Vale la pena giocare per la Spagna se ovunque vada con la mia famiglia ci sono incidenti spiacevoli, con persone che ti insultano e ti deridono? Non ne vale la pena".
Ha parlato del dolore di essere fischiato dai propri tifosi mentre indossava la maglia della nazionale e del dilemma tra il desiderio di ritirarsi e quello di non voler lasciare che gli "haters" avessero la meglio. "Se mi ritiro dal calcio internazionale, vinceranno loro", ha osservato con tono di sfida all'epoca. Mentre affronta questa ultima battuta d'arresto personale con la fine del suo matrimonio, quella resilienza sarà nuovamente messa alla prova mentre cerca di ricostruire la sua vita sia dentro che fuori dal campo a Milano.
Cosa succederà dopo?
Il Como giocherà in trasferta contro il Napoli nei quarti di finale di Coppa Italia martedì. La squadra di Cesc Fabregas affronterà poi la Fiorentina, in quella che potrebbe essere una grande opportunità per Morata di segnare il suo primo gol in campionato.
