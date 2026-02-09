"Stiamo entrambi soffrendo" - Alvaro Morata rivela la separazione dalla moglie Alice Campello mentre l'ex stella del Chelsea e del Real Madrid risponde alle voci di tradimento

Morata e Campello sembrano aver ufficialmente chiuso la loro relazione. La coppia aveva annunciato la separazione inizialmente nell'agosto del 2024, dopo che la Spagna aveva vinto i Campionati Europei. Si erano rimessi insieme nel gennaio dello scorso anno, con Campello che aveva affermato che la loro separazione iniziale era stata "il peggior errore che abbiamo mai commesso nella nostra vita".

Tuttavia, la rivista spagnola Hola ha ora riferito che questo secondo capitolo non è durato a lungo. Secondo la pubblicazione, la coppia glamour vive separata da diverse settimane. Morata ha fatto le valigie e ha lasciato la residenza di famiglia che condivideva con Campello e i loro quattro figli piccoli: i gemelli Alessandro e Leonardo, Edoardo e Bella.

Campello ha però insistito sul fatto che non ci sono state infedeltà, nonostante le voci che circolavano sulla natura della relazione di Morata con una consulente sportiva di nome Elena Sirigu.

"Elena è un'amica di famiglia che conosco da anni e posso dire con assoluta certezza che non è quel tipo di persona e non ha mai fatto nulla di ciò di cui è stata accusata", ha scritto Campello in un appassionato post. Ha rivelato che Sirigu l'aveva chiamata in lacrime per l'etichetta di "rovinafamiglie", spingendo Campello a parlare pubblicamente per proteggere la reputazione della sua amica.

"Sto difendendo Elena perché è innocente e perché, come donna, so molto bene quanto certe accuse possano ferire", ha aggiunto. "Il nostro rapporto è sempre stato chiaro: ha persino dedicato la sua tesi di laurea a Masqmai [il marchio di bellezza di Campello], ed è una persona seria con dei valori e una famiglia rispettabile".