Sterling riparte dal Feyenoord, è ufficiale: esperienza in Olanda dopo la risoluzione col Chelsea

Raheem Sterling, a 31 anni, vola in Olanda.
Dopo la risoluzione col Chelsea l'ala inglese ha scelto il Feyenoord, che ne ha ufficializzato il tesseramento tramite i propri canali.
Per Sterling, dunque, avventura in Eredivisie.
Raheem Sterling, a 31 anni, vola in Olanda.
Dopo la risoluzione col Chelsea l'ala inglese ha scelto il Feyenoord, che ne ha ufficializzato il tesseramento tramite i propri canali.
Per Sterling, dunque, avventura in Eredivisie.
Il Feyenoord, come si legge nel comunicato pubblicato sul proprio sito, ha evidenziato che l'accordo trovato con Sterling preveda la permanenza dell'esterno offensivo fino al termine della stagione: il contratto firmato, dunque, scadrà il 30 giugno.
A gennaio Sterling ha risolto quello in essere col Chelsea, dove sia con Maresca che con Rosenior è rimasto fuori dal progetto: il successore del tecnico italiano, ad ogni modo, ha ereditato una situazione pregressa caratterizzata dalla convivenza da separato in casa del britannico coi Blues.
Sterling è un nuovo giocatore del Feyenoord, ma sia la scorsa estate che durante la finestra di mercato invernale appena andata in archivio è stato più volte nel mirino del Napoli: il club azzurro, che poi ha scelto Lang e che invece a gennaio ha dovuto rimpiazzare l'olandese (ceduto al Galatasaray), ha pensato all'ex City e Liverpool senza però mai affondare il colpo.