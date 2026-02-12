Goal.com
Live
raheem-sterling(C)Getty Images
Claudio D'Amato

Sterling riparte dal Feyenoord, è ufficiale: esperienza in Olanda dopo la risoluzione col Chelsea

Raheem Sterling riparte dalla Eredivisie: l'esterno offensivo inglese, dopo il divorzio dal Chelsea, ha firmato col Feyenoord fino a giugno.

Raheem Sterling, a 31 anni, vola in Olanda.

Dopo la risoluzione col Chelsea l'ala inglese ha scelto il Feyenoord, che ne ha ufficializzato il tesseramento tramite i propri canali.

Per Sterling, dunque, avventura in Eredivisie.

  • STERLING AL FEYENOORD: COMUNICATO UFFICIALE E CONTRATTO

    Il Feyenoord, come si legge nel comunicato pubblicato sul proprio sito, ha evidenziato che l'accordo trovato con Sterling preveda la permanenza dell'esterno offensivo fino al termine della stagione: il contratto firmato, dunque, scadrà il 30 giugno.

  • L'ADDIO AL CHELSEA

    A gennaio Sterling ha risolto quello in essere col Chelsea, dove sia con Maresca che con Rosenior è rimasto fuori dal progetto: il successore del tecnico italiano, ad ogni modo, ha ereditato una situazione pregressa caratterizzata dalla convivenza da separato in casa del britannico coi Blues.

  • L'INTERESSE DEL NAPOLI

    Sterling è un nuovo giocatore del Feyenoord, ma sia la scorsa estate che durante la finestra di mercato invernale appena andata in archivio è stato più volte nel mirino del Napoli: il club azzurro, che poi ha scelto Lang e che invece a gennaio ha dovuto rimpiazzare l'olandese (ceduto al Galatasaray), ha pensato all'ex City e Liverpool senza però mai affondare il colpo.

