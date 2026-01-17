Stellini irritato dopo Napoli-Sassuolo: "Il calendario è fatto male, non è possibile giocare 9 partite in 28 giorni"

“Numericamente non siamo tanti, ma le partite sono serrate. Credo che il Napoli sia l’unica italiana a gennaio a giocare 9 partite. Anche il calendario è stato probabilmente fatto male. Non è possibile che una squadra che ha giocato anche la Supercoppa abbia 9 partite in 28 giorni. A mia memoria non è mai successo.

A livello di testa i giocatori ci sono. Lo dimostrano andando in campo, soffrendo, lottando e facendo buone prestazioni. Oggi le energie non erano al massimo, ma la squadra ha portato a casa il risultato. Dal punto di vista fisico è difficile, perché giocare a distanza di 72 ore da una partita all’altra… c’è tutto un lavoro che si fa, ma non è semplice. E numericamente non siamo tanti”.