Stellini irritato dopo Napoli-Sassuolo: "Il calendario è fatto male, non è possibile giocare 9 partite in 28 giorni"

Cristian Stellini non le ha mandate a dire. Anche se il suo Napoli è finalmente tornato alla vittoria in casa, battendo 1-0 il Sassuolo e lasciandosi alle spalle i deludenti pareggi racimolati contro il Verona e il Parma.
Il vice di Antonio Conte, squalificato per la seconda partita e in tribuna dopo l'espulsione in Inter-Napoli, si è presentato al suo posto davanti alle telecamere di DAZN. E non si è trattenuto.
Contro chi? Contro chi ha organizzato i calendari. Che per il Napoli iniziano a essere più pressanti che mai in un momento della stagione complicatissimo soprattutto dal punto di vista dell'emergenza infortuni, emergenza che rischia di diventare totale con i guai fisici accusati contro il Sassuolo da Rrahmani e Politano.